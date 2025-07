सैयारा के शोर में रिलीज हुई बॉबी देओल की ये फिल्म, सिनेमाघरों में रिलीज होते ही लगी भीड़, फैंस मना रहे जश्न

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण स्टारर अपकमिंग पीरियड फिल्म ‘हरी हर वीरा मल्लू' सिनेमाघरों में 24 जुलाई को रिलीज हो गई है. जबकि इन दिनों सिनेमाघरों में अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा की गूंज सुनने को मिल रही है. हालांकि सैयारा का हरी हर वीरा मल्लू पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है क्योंकि सिनेमाघरों में पहले ही दिन ऑडियंस और पवन कल्याण को चाहने वालों की भीड़ लगती दिखाई दे रही है. वहीं इसके चलते सोशल मीडिया पर दर्शकों ने हरि हर वीरा मल्लू का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू भी आ गया है.

एक्स पर एक यूजर ने सिनेमाघरों के अंदर का नजारा दिखाया है. जहां दर्शकों का शोर और लोगों को जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है.

After many hurdles, #HariHaraVeeraMallu is finally hitting screens tomorrow worldwide! We #Prabhas fans extend our heartfelt wishes to Power ⭐ #PawanKalyan, @AgerwalNidhhi and the entire #HHVM team for a MASSIVE BLOCKBUSTER🔥. Premieres begin in minutes! May the screens erupt… pic.twitter.com/rBYJF7PvxR