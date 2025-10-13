रॉकी जायसवाल ने पत्नी हिना खान को दिया सरप्राइज, सेट पर मनाया जन्मदिन तो एक्ट्रेस का कुछ ऐसा था रिएक्शन

हिना खान को हाल ही में अपने आगामी प्रोजेक्ट के सेट पर एक दिल को छू लेने वाला जन्मदिन का सरप्राइज मिला. उनके पति रॉकी जायसवाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक खास जश्न मनाया, जिससे अभिनेत्री खुशी से फूली नहीं समा रही थीं. अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, हिना ने कहा कि यह उनके आस-पास के प्यार और सपोर्ट की याद दिलाता है, जिसने उनके जन्मदिन को वाकई यादगार बना दिया. सोमवार को, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की एक्ट्रेस ने इस जश्न का एक भावुक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "मैं निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी... मेरा पूरा परिवार, मेरा सपोर्ट सिस्टम, इस सुखद सरप्राइज के लिए धन्यवाद."
“मैं अपनी प्यारी टीम एचके के बिना कुछ भी नहीं हूं. सेट पर जन्मदिन का जश्न. शुक्रिया @heenaladjoshi मेरी सोल सिस्टर. केवल आप ही निस्वार्थ भाव से मुस्कान लाने के बारे में सोच सकती हैं... वीडियो में हिना खान की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया कैद है जब वह गुब्बारों से खूबसूरती से सजी अपनी वैनिटी वैन में प्रवेश करती हैं. उनकी टीम ने इस अवसर के लिए एक शानदार केक का भी इंतजाम किया था. क्लिप में हिना अपने पति रॉकी के साथ केक काटती है, उन्हें एक टुकड़ा खिलाती और अपनी टीम के साथ पल शेयर करती नजर आ रही हैं. वीडियो का अंत हिना द्वारा सभी के साथ खुशी से पोज़ देने और उत्सव की खुशी को कैद करने के साथ होता है.
इस बीच, हिना ने हाल ही में शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ की झलकियां शेयर करके ध्यान आकर्षित किया. एक तस्वीर जो सबसे अलग दिखी, उसमें रॉकी जायसवाल पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए हिना खान के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं.
रॉकी ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, "जैसे शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया. मेरा ब्रह्मांड, मेरा जीवन उसी क्षण दिव्य हो गया जब उन्होंने मुझे मेरे पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करने का फैसला किया और मुझे और भी बेहतर बना दिया.वह देवी हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति, अपनी गर्मजोशी और अपने असीम प्रेम से मेरे अस्तित्व को सुशोभित किया है. मैं उनके चरणों में सदैव शांति पाऊंगा. उनकी दिव्य ऊर्जा मेरी आत्मा में व्याप्त है. मेरा प्यार, आपको पहला करवा चौथ मुबारक."
