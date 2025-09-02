हिना खान की सास ने नेशनल टीवी बहूत के लिए कही ये बात, बोलीं- सीरियल में जितनी संस्कारी दिखती थीं असल में...

विज्ञापन

हिना खान की सास ने नेशनल टीवी पर खोली बहू की पोल
नई दिल्ली:

रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के हालिया एपिसोड में हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. माहौल तब और मजेदार हो गया जब हिना की सास लता जायसवाल की एंट्री हुई. लता ने अपनी बहू की मजेदार खिंचाई करते हुए खुलासा किया कि हिना खाने की मेज पर नखरे करती हैं और खाना बनाने में ज्यादा टैलेंटेड नहीं हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिना असल जिंदगी में उतनी संस्कारी नहीं हैं, जितनी वह टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है (YRKKH) में नजर आती थीं.

शो देखकर बनी थीं हिना की फैन

लता ने शो में बताया कि वह YRKKH की नियमित दर्शक थीं और हिना के किरदार से इतनी इम्प्रेस्ड थीं कि वह ऐसी ही बहू की कामना करती थीं. उन्होंने हंसते हुए कहा, “जब ये रिश्ता चल रहा था, मैं हर दिन हिना को देखती थी और सोचती थी, ‘हे भगवान, मुझे ऐसी ही बहू दे दे!'” लेकिन इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में इशारा किया, “पर वो उतनी संस्कारी नहीं हैं!”

इस बयान पर हिना और रॉकी की हंसी छूट गई, जबकि शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी ने चुटकी लेते हुए कहा, “आंटी का मतलब है कि सीरियल में जितनी संस्कारी दिखती थीं, उतनी असल में नहीं हैं, है ना?” लता ने हंसकर हामी भरी, और हिना ने दिल पर हाथ रखकर मजेदार प्रतिक्रिया दी. शो में मौजूद दूसरे कंटेस्टेंट और दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए.

कमेंट बॉक्स में क्या बोली जनता

सोशल मीडिया पर दर्शकों ने लता जायसवाल का कम्पैरिजन दूसरी सेलिब्रिटीज की सासों से किया. एक यूजर ने लिखा, “किसी की बेटी को इस तरह बदनाम करना ठीक नहीं.” दूसरे ने मजाक में कहा, “सास तो सास होती है, मुस्कुराते हुए ताने मारती है.” एक फैन ने कमेंट किया, “हिना ने शो में जरूर सास की अच्छे से क्लास ली होगी.” वहीं, एक  ने लिखा, “सास चाहे कोई भी हो, बुराई तो करनी ही है.” एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, “सास अक्षरा वाली, लेकिन काम कोमोलिका वाला!”

