Rise and Fall Update: इस कंटेस्टेंट ने अर्जुन बिजलानी के साथ की बदतमीजी, मिडिल फिंगर दिखाकर...

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में अर्जुन बिजलानी और आकृति नेगी के बीच तनाव साफ दिख रहा है. हालिया एपिसोड में एक तीखी बहस के दौरान आकृति नेगी ने अर्जुन बिजलानी को मिडिल फिंगर दिखाकर विवाद खड़ा कर दिया. इस घटना पर अर्जुन के दोस्त और टीवी एक्टर अली गोनी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ऊंची आवाज या ऐसा व्यवहार किसी को बोल्ड नहीं बनाता.

अली गोनी ने अर्जुन बिजलानी को किया सपोर्ट

अली गोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, “मैंने ‘राइज एंड फॉल' का एक एपिसोड देखा, जिसमें आकृति नेगी ने अर्जुन बिजलानी जैसे इंसान को, जिन्होंने सालों तक इंडस्ट्री में मेहनत और सम्मान कमाया, मिडिल फिंगर दिखाया. यह पूरी तरह गलत था.”

बदतमीजी पर अली का तंज

अली ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि जोर-जोर से बोलना या बदतमीजी करना आपको बोल्ड नहीं बनाता, बल्कि यह आपकी परवरिश को दिखाता है. सम्मान अनमोल है, लेकिन हर कोई इसे निभा नहीं सकता. अर्जुन बिजलानी, मेरे भाई, तुम पर गर्व है.”

मौनी रॉय ने भी किया सपोर्ट

अर्जुन की करीबी दोस्त और को-स्टार रह चुकीं मौनी रॉय ने भी उनका साथ दिया. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर अपने फैंस से अर्जुन के लिए सपोर्ट मांगा. मौनी ने कहा, “यह देखकर खुशी हो रही है कि अर्जुन हर किसी के साथ सम्मान से पेश आ रहे हैं और शो में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं.”

बता दें कि अर्जुन बिजलानी के अलावा शो में कीकू शारदा, धनाश्री वर्मा भी चर्चित नामों में से एक हैं. धनाश्री तो अक्सर युजवेंद्र और अपने रिश्ते पर बात करती नजर आती हैं.