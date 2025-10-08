विज्ञापन

'रामायण' के सेट पर कुर्सी पर बैठकर चिल करते दिखे राम और लक्ष्मण, 38 साल पुरानी तस्वीर वायरल

इस तस्वीर में खुद सुनील लक्ष्मण के गेटअप में और राम बने अरुण गोविल पैर पर पैर धरे दिख रहे हैं. राम और लक्ष्मण शो के सेट पर बहुत कूल और चिल करते नजर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'रामायण' के सेट पर कुर्सी पर बैठकर चिल करते दिखे राम और लक्ष्मण, 38 साल पुरानी तस्वीर वायरल
रामायण के सेट से 38 साल पुरानी तस्वीर वायरल
नई दिल्ली:

दुनियाभर में कोविड 19 के दौरान लगे लंबे लॉकडाउन ने लोगों को अपनी पुरानी दुनिया में वापस भेज दिया था. पुराने नाटक, पुराने खेल और पुरानी यादें सब एक दम से ताजा हो गए थे. इस दौरान आम जनता से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर अपने पुराने दिनों को याद कर बता रही थी कि उनका लॉकडाउन पीरियड कैसे कट रहा है. इस कड़ी में छोटे और बड़े पर्दे के कलाकार भी पीछे नहीं थे. एक्टर्स सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि उनका लॉकडाउन पीरियड कैसे बीत रहा है. इस बीच टीवी की फेमस रामायण को भी दोबारा नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया था. इस दौरान रामायण में लक्ष्मण का रोल करने वाले एक्टर सुनील लहरी ने रामायण के सेट से एक अनदेखी तस्वीर शेयर की थी, जो एक बार फिर वायरल हो रही है.

चिल करते दिखे राम-लक्ष्मण

इस तस्वीर में खुद सुनील लक्ष्मण के गेटअप में और राम बने अरुण गोविल पैर पर पैर धरे दिख रहे हैं. राम और लक्ष्मण शो के सेट पर बहुत कूल और चिल करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में रामानंद के बेटे सुभाष नागर और पोते ज्योति सागर भी हैं. यह एक रंगीन तस्वीर है और रामायण पहली बार साल 1987 में टीवी पर प्रसारित हुई थी. यह तस्वीर अब खूब वायरल हो रही है और दर्शकों को राम-लक्ष्मण का यह चिल करने का अंदाज बहुत ही भा रहा है. इस पर लोगों के कमेंट्स भी बहुत इमोशनल आ रहे हैं.
 

लोगों को याद आए पुराने दिन

इस वायरल तस्वीर पर एक यूजर लिखता है, 'किसे पता था कि वक्त का पहिया फिर घूमेगा और रामायण फिर से देखी जाएगी, इसलिए यादों को समेट कर रखना बहुत जरूरी है, इस तस्वीर को शेयर करने के लिए धन्यवाद'. दूसरा यूजर लिखता है, 'हमारे राम-लक्ष्मण की जोड़ी'. एक और लिखता है, 'एकदम लाजवाब'. इससे पहले भी सुनील लहरी ने रामायण के सेट से पूरी टीम के साथ तस्वीर शेयर की थी.

बता दें, लक्ष्मण फेम एक्टर सुनील लहरी के फैंस के लिए गुड न्यूज है. आज 8 अक्टूबर को उनके बेटे कृष पाठक ने टीवी की एक्ट्रेस सारा खान से कोर्ट मैरिज कर ली है. एक्टर के बेटे ने अपनी कोर्ट मैरिज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ramayan 1987, Sunil Lahri, Arun Govil, Ramayan 1987 BTS Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com