'कहीं तो होगा' के सुजल की 5 फोटो, 50 की उम्र में दिखते हैं ऐसे, फैंस भी ट्रांसफॉर्मेशन देख होंगे हैरान

एकता कपूर के कहीं तो होगा सीरियल में सुजल की भूमिका निभाने वाले एक्टर राजीव खंडेलवाल की 5 लेटेस्ट तस्वीरें फैंस का दिल जीत लेंगी.  

कहीं तो होगा के सूजल की 5 लेटेस्ट फोटो
नई दिल्ली:

टीवी से घर-घर पहचान बनाने वाले अभिनेता राजीव खंडेलवाल को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. उन्होंने टीवी सीरियल से हर किसी के दिल पर राज किया है. हाल ही में राजीव ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया. राजीव को सबसे ज्यादा सफलता एकता कपूर के पॉपुलर शो 'कहीं तो होगा' से मिली थी, जिसमें उन्होंने सूजल की भूमिका अदा की थी. एक्टर के इस किरदार को आज भी याद किया जाता है. राजस्थान के जयपुर में जन्मे राजीव खंडेलवाल का जन्म 16 अक्तूबर 1975 को हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई जयपुर और अहमदाबाद में हुई. 

एक्टर तीन भाइयों में से सबसे छोटे हैं और उनके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे. राजीव कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग में रुचि रखते हैं और अपने पैशन को जारी रखते हुए उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. बतौर मॉडल राजीव को बहुत पसंद किया गया, उनकी लंबी हाइट और चेहरे ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बनाने में मदद की. 

राजीव को सबसे पहला ब्रेक साल 2002 में मिला, जब उन्हें सीरियल 'क्या हादसा क्या हकीकत' में काम करने का मौका मिला. इस सीरियल में पहले ही बड़े चेहरे मौजूद थे, जिसकी वजह से राजीव को वह पहचान नहीं मिली, लेकिन 'कहीं तो होगा' ने उनकी दुनिया बदल दी. इस सीरियल में राजीव ने एक रोमांटिक किरदार निभाया, जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है.

एकता कपूर का ये सीरियल उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ और बैक टू बैक सीरियल की लाइन लग गई. उन्होंने रियल्टी चैट शो 'सच का सामना', 'लेफ्ट राइट लेफ्ट', 'सीआईडी', 'कोल्ड लस्सी विद किचन मसाला', और 'हक से' जैसे सीरियल किए. 

टीवी पर बड़ा स्टार बनने के बाद राजीव ने बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। उन्हें पहला ब्रेक साल 2008 में फिल्म 'आमिर' से मिला। पहली ही फिल्म राजीव के लिए लकी रही, क्योंकि उन्हें आमिर अली की भूमिका निभाने के लिए फिल्मफेयर में नॉमिनेट भी किया गया. जिसके बाद राजीव को 'ब्लडी डैडीज', 'शैतान', 'पीटर गया काम से', 'साल्ट ब्रिज', और 'टेबल नंबर 21' जैसी फिल्मों में देखा गया. 

बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जिस शो से राजीव को सफलता मिली, उसी शो को एक्टर ने बीच में छोड़ दिया है, जिसके बाद उनके व्यवहार को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं. राजीव को एकता कपूर के शो "कहीं तो होगा" से पहचान मिली थी, लेकिन उन्होंने 2 साल काम करने के बाद शो छोड़ दिया.

उस वक्त शो अपने पीक पर था और ऐसे में लीड एक्टर का शो छोड़ देना पूरे प्रोडक्शन के लिए खतरे की घंटी था. राजीव ने खुद बताया था कि उन्होंने पैसे के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए शो को छोड़ा था. 

