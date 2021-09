पवनदीप ने घुटनों पर बैठ अरुणिता को किया प्रपोज, फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Video

पवनदीप ने अरुणिता को दिया गुलाब का फूल

पवनदीप और अरुणिता का ये वीडियो अरुणिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, पवन और अरुणिता 'तेरा होने लगा हूं' सॉन्ग पर रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं. बाद में पवन घुटनों के बल बैठकर अरुणिता को लाल गुलाब का फूल देते हुए प्रपोज करते हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैन्स को दोनों का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है. फैन्स भी कमेंट कर अपना प्यार बरसा रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Best couple', वहीं दूसरे ने लिखा है 'Wow : So Sweet Together Both Them'.

पवनदीप बने हैं इंडियन आइडल 12 के विजेता

पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का खिताब अपने नाम किया था. वहीं अरुणिता कांजीलाल रनरअप रही थीं. शो के दौरान फैंस ने दोनों पर अपना जमकर प्यार लुटाया. शो भले भी खत्म हो गया हो, लेकिन दोनों की पॉपुलेरिटी बरकरार है. शो के दौरान दोनों की गायकी के अलावा रोमांटिक एंगल को भी देखा गया. आए दिनों दोनों का अंदाज सोशल मीडिया पर छा ही जाता है.