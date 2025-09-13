'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह ने 'राजाजी के दिलवा' पर किया धमाकेदार डांस, कंटेस्टेंट ने दिया साथ, वीडियो वायरल

इन दिनों ओटीटी पर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की चर्चा जोरों पर है. जहां एक ओर इस शो में टास्क, इमोशंस और कंटेस्टेंट्स की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मौजूदगी शो की टीआरपी बटोर रही है. वह रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हैं. शनिवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इस शो का एक नया प्रोमो जारी किया, जिसने इंटरनेट पर उनके फैंस का ध्यान खींचा. इस प्रोमो में पवन सिंह अपने खास अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं. वह अपने हिट भोजपुरी गाने 'तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में जैसे ही यह गाना बजता है, पवन सिंह मंच पर आते हैं और अपनी जबरदस्त एनर्जी और देसी स्टाइल में नाचने लगते हैं. उनके साथ आकृति नेगी भी ताल मिलाते हुए डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. 'तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई' गाने को पवन सिंह ने शिवानी सिंह के साथ गाया है. वहीं इसके बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने तैयार किया है.'राइज एंड फॉल' का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पवन सिंह के फैंस इसे बार-बार देख रहे हैं.

इस प्रोमो के आगे होस्ट अशनीर ग्रोवर का गुस्सैल अंदाज देखने को मिलता है. वे सीधे-सीधे कंटेस्टेंट अरबाज पटेल पर भड़कते नजर आते हैं. अशनीर ने अरबाज को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कुछ लोग सिर्फ खंभे की तरह खड़े रहते हैं. ना काम के, ना काज के. जब अरबाज ने कहा, "जो उखाड़ना है उखाड़ लो," तो अशनीर का पारा और चढ़ गया. वे साफतौर पर कहते हैं कि अगर कोई शो में बेवजह लड़ाई करेगा तो वे खुद बीच हफ्ते आकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे.'राइज एंड फॉल' में कुल 16 कंटेस्टेंट हैं. इसमें टीवी और सोशल मीडिया से लेकर खेल और फिल्म जगत तक के लोग शामिल हैं. पवन सिंह के अलावा अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, अहाना कुमरा, धनश्री वर्मा, कुब्रा सैत और अनाया बांगर जैसे नाम इस शो का हिस्सा हैं. यह शो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है.