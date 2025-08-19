विज्ञापन

पत्नी शेफाली जरीवाला के जाने के बाद भी पराग त्यागी ने किया ऐसा काम, तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद एक्ट्रेस के पति पराग त्यागी अकेले हो गए हैं. लेकिन, एक्ट्रेस के लिए उनके दिल में प्यार कम नहीं हुआ है. उनके जाने के बाद भी वो एक्ट्रेस को याद करते रहते हैं और उनके द्वारा शुरू किए गए नेक कार्यों को जारी रखे हुए हैं.

पराग त्यागी ने किया ऐसा काम लोग कर रहे तारीफ
मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के बाद एक्ट्रेस के पति पराग त्यागी अकेले हो गए हैं. लेकिन, एक्ट्रेस के लिए उनके दिल में प्यार कम नहीं हुआ है. उनके जाने के बाद भी वो एक्ट्रेस को याद करते रहते हैं और उनके द्वारा शुरू किए गए नेक कार्यों को जारी रखे हुए हैं. दरअसल, उनकी पत्नी शेफाली जरीवाला एक एनजीओ चलाती थीं. इसका नाम शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन है. इसके जरिए वो गरीब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि का खर्च उठाती थीं. अब उनके जाने के बाद एक्ट्रेस के पति ने ये नेक काम जारी रखा है. इसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बधाई हो दोस्तों नव्या, काव्या, ईशान और इनाया, कुछ और बूंदे शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन नामक समुद्र का हिस्सा बन गई हैं. प्रार्थना करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए ताकि हम परी के सपने को पूरा कर सकें और गरीब बच्चों की जिंदगी संवार सकें." इसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने कुछ बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो देख लोग पराग त्यागी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

इससे पहले अपनी शादी की सालगिरह पर भी पराग त्यागी ने एक वीडियो शेयर किया था. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक्टर ने लिखा, "मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी परी, जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था, तो मुझे पता था कि तुम अकेली हो, और 11 साल पहले तुमने उसी दिन मुझसे शादी करने का फैसला किया था, जिस दिन हम मिले थे. मेरे जीवन में आने और मुझे बिना शर्त प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, जिसका मैं शायद हकदार नहीं था. तुमने मेरे जीवन को इतना सुंदर और रंगीन बना दिया, मुझे खुलकर जीना सिखाया, और अब मैं अपने उन बिंदास पलों को संजोकर रख रहा हूं. परी, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा. 12 अगस्त 2010 से अनंत काल तक. हमेशा साथ."

