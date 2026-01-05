Naagin 7: प्रियंका चाहर के साथ शो में विवियन डीसेना करेंगे एंट्री, इस खास किरदार में आएंगे नजर

सुपरनैचुरल थ्रिलर नागिन अपने सातवें सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. फैंस को एक बार फिर यह शो खूब एंटरटेन करने वाला है. शो को लेकर फैंस में उत्साह चरम पर है. आकार बदलने वाले सांपों, जबरदस्त दुश्मनी, रहस्यमयी शक्तियों और प्रेम कहानियों के लिए मशहूर नागिन ने सालों से एक सांस्कृतिक शो के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. खास बात यह है कि इस सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी नई नागिन के रूप में नजर आएंगी, शो की वापसी को दर्शकों से पहले ही हरी झंडी मिल गई है.

उनके साथ लीड रोल में नमिक पॉल और ईशा सिंह हैं. जो इस सुपरनैचुरल कहानी में और स्टार एंट्री कर रहे हैं. इससे फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवियन डीसेना एक डार्क और रहस्यमयी वेयरवोल्फ का किरदार निभाएंगे. इसके लिए मेकर्स से बातचीत चल रही है. यह कहानी में एक रोमांचक नया मोड़ ला सकता है.

हालांकि उनके शामिल होने की पहले भी अफवाहें थीं, लेकिन फैंस आधिकारिक पुष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ड्रामा को और बढ़ाएगी.

सुपरनैचुरल रहस्य, दमदार परफॉर्मेंस और सस्पेंस की लगातार बढ़ती दुनिया के साथ नागिन 7 भारतीय टेलीविजन रेटिंग लिस्ट में टॉप पर रहेगी. यह साल की सबसे ज्यादा चर्चित सीरीज में से एक के रूप में अपनी विरासत को जारी रखने के लिए तैयार है.