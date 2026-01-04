विज्ञापन

नागिन 7 की एक्ट्रेस संग बॉयफ्रेंड ने रिश्ता मानने से किया था इनकार, टूटा दिल तो एक साल तक नहीं किया ये काम

नागिन 7 एक्ट्रेस एलिस कौशिक ने हाल ही में बॉयफ्रेंड कंवर ढिल्लों के बारे में बिग बॉस के बाद पहली बार बात की.

नागिन 7 की एक्ट्रेस संग बॉयफ्रेंड ने रिश्ता मानने से किया था इनकार, टूटा दिल तो एक साल तक नहीं किया ये काम
एलिस कौशक के बॉयफ्रेंड हैं कंवर ढिल्लों

नागिन 7 इन दिनों चर्चा में हैं, जिसमें बिग बॉस फेम प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह अहम किरदार में नजर आ रही हैं. इसके अलावा एक और एक्ट्रेस हैं, जो एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो का हिस्सा बनीं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस एलिस कौशिक की, जो हाल ही में नागिन 7 के एपिसोड में नजर आईं. हालांकि वह शो से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं, जो किस्सा उनके बॉयफ्रेंड कंवर ढिल्लों से जुड़ा हुआ है.

कंवर ढिल्लों ने दिया था ये बयान

उन दिनों को याद करते हुए एलिस कौशिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, कंवर ने एक इंटरव्यू में कुछ कहा था, जिसने मुझे नाराज किया. लेकिन शुक्र है कि सब ठीक हो गया और आज हम बहुत खुश हैं. दरअसल, कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कंवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा कि एलिस को उन्होंने शादी के लिए कभी नहीं पूछा. कंवर ने कहा कि वह उनकी जैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं. इस बयान के बारे में जानने के बाद बिग बॉस में एलिस कौशिक की जर्नी काफी मुश्किल भरी रही. एलिस ने कहा, इमोशनली यह मेरे ऊपर भारी पड़ गया था और मैं एक साल तक इंटरव्यू देने से रुक रही थी क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी.

सवाल से बचने के लिए एक साल तक नहीं दिया इंटरव्यू

एलीस ने बताया कि दोनों ने इस मामले पर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, मैं बाहर आई और मैं हैरान थी जब मैंने इंटरव्यू देखा क्योंकि उन्होंने सच कहने के बारे में नहीं चुना. मुझे नहीं लगता कि वह चाहता था कि किसी को पता चले कि मैंने रिलेशनशिप में आने के लिए हां इसलिए कहा था क्योंकि उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है. चीजों को प्राइवेट रखने और इंटरव्यू में झूठ बोलने में फर्क है. हमारा पूरा रिलेशनशिप पब्लिक रहा है. तो मेरे लिए मैं सच कह रही थी. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था. लेकिन मैं जब बाहर आई तो मैंने किसी भी इंटरव्यू में इस बारे में बात नहीं कि क्योंकि उन्हें नफरत मिल रही थी और मेरी पहली सोच यही थी कि मुझे उसकी सुरक्षा करनी है. यह कारण था कि मैंने एक साल तक इंटरव्यू नहीं दिया. क्योंकि यह सवाल होना ही था. लेकिन अब वह भी जानते हैं कि मुझे सच कहना है. हम अच्छे हैं. थोड़ा वक्त लगा.

