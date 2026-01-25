क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हुई क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इस एक्टर की एंट्री, प्रोमो देख फैंस बोले- ये क्या हरकत है

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 दर्शकों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है. वहीं स्मृति ईरानी के शो में शुरु से लेकर अबतक क्योंकि साथ भी कभी बहू थी के कई पुराने कलाकारों की एंट्री हुई, जिन्होंने तुलसी का साथ दिया. लेकिन 6 साल के लीप के बाद एक एक पुराने किरदार की वापसी हुई है, जो तुलसी का सपोर्ट नहीं बल्कि उसकी चुनौती बनकर आया है. इसकी झलक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिली, जिसमें गौतम वीरानी का किरदार कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है.

स्टार प्लस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें गौतम वीरानी के किरदार में एक्टर सुमीत सचदेवा शो में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. अपने कमबैक के न्यू प्रोमो में वह कोर्ट में रणविजय के वकील की भूमिका में दिखते हैं, जिसे देखने के बाद तुलसी समेत पूरा वीरानी परिवार हैरान दिख रहा है. इस प्रोमो में वह तुलसी से कहते हैं, मिसेज तुलसी वीरानी, जिंदगी की अदालत में आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो परी ने रणविजय से तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं इसमें उसके सपोर्ट में तुलसी खड़ी है. वहीं नोयोना रणविजय के लिए एक वकील चुनती है, जिसके बाद गौतम वीरानी परी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गोमजी यानी गौतम वीरानी का किरदार एक्टर सुमित सचदेवा ने पहले सीजन में निभाया था. वहीं इस प्रोमो ने फैंस की यादें ताजा कर दी हैं. एक यूजर ने लिखा, अरे ये तो गौतम है. दूसरे यूजर ने लिखा, गौतम तो एक बहुत अच्छा पॉजीटिव कैरेक्टर हो गया था. बाद में ये क्या हरकत है. बेचारी तुलसी बच्चों को सुधारती रही रहेगी क्या हमेशा और मिहिर हमेशा मजा करता रहेगा बाहर हमेशा.