क्योंकि सास भी के अंश, 9 साल थे टीवी से गायब, अब सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप पर तोड़ी चुप्पी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक ऐसा किरदार, जिसकी चर्चा आज भी एकता कपूर के शो में सुनाई देती है. वह अंश है, जिसे आकाशदीप सहगल ने निभाया. लेकिन करियर के पीक पर वह 9 साल तक टीवी की दुनिया से गायब हो गए. लेकिन हाल ही में उन्होंने नागिन 7 के साथ कमबैक किया है. हालांकि इस दौरान कहा गया कि बिग बॉस के होस्ट सलमान खान पर आकाशदीप ने करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया, जिस पर अब खुद एक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में रिएक्शन दिया है.

सलमान खान के साथ दुश्मनी को लेकर आकाशदीप ने कहा, शुक्र है कि आपने यह पूछा क्योंकि मीडिया में काफी समय से यह चल रहा है. मैं साफ करना चाहता हूं कि कहानी एक प्वॉइंट पर शुरु होती है और चलती रहती है. इसकी लेयर बढ़ती हैं और यह बिल्कुल अलग बन जाती हैं. रयूमर की तरह. मैंने जैसे कि पहले भी कहा है. टीवी से दूर होने का फैसला मैंने सोचसमझकर लिया था. एकता ने इसे कंफर्म किया है. मैंने कई शोज किए. चाहे वह बिग बॉस, आई एम सेलेब्रिटी, खतरों के खिलाड़ी, टोटल वाइपआउट हो और मैंने कभी बाहर की बातों को खुद पर असर नहीं होने दिया.

आगे एक्टर ने कहा, मैं लोगों की परवाह करता हूं और वह जो भी सोचते हैं. यह नेचुरल है. लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन आप दुनिया को आपकी शांदी भंग करने देते हो और दयनीय हो जाते हैं और मैं यह नहीं चाहता क्योंकि किसी ने कुछ कहा. मैंने कभी साफ नहीं किया और यह दूसरी जगह चला गया. मैं अपने पिता और मां से नाराज था. इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी से नफरत करता हूं या किसी ने मेरी लाइफ दयनीय बना दी.

उन्होंने कहा, कोई आपकी लाइफ दयनीय नहीं बना सकता. यह आप खुद करते हैं. यह मुझे बहुत साल पहले समझ आ गई थी. और जहां तक सलमान की बात है. बिल्कुल नहीं. वह सलमान खान है और मैं आकाशदीप सहगल और अब आकाश स्काईवॉकर. वह अपने स्पेस में है. मैं अपने. लोग उनसे प्यार करते हैं और लोग मुझे प्यार करते हैं. मेरी उनसे और इंडस्ट्री में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. खासकर उनके साथ.

एक्टर ने साफ किया वह सलमान खान की गुड बुक्स में आने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं. आकाश ने कहा, "इसका डर या उनकी गुड बुक्स में रहने से कोई लेना-देना नहीं है. लोग कहते हैं कि सलमान खान से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह पावरफुल हैं, लेकिन पंगा लेने की जरूरत ही क्यों है? इंसानी रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे एक बड़ी PR स्टोरी बन जाएं. मैंने कभी अपनी बात साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि साफ करने जैसा कुछ था ही नहीं. अगर लोगों को बातें करने में मजा आता है और अफवाहें उन्हें एंटरटेनमेंट देती हैं, तो मैं उनसे यह क्यों छीनूं? सबको पब्लिसिटी मिलती है, उन्हें गुड लक. लेकिन मैं खुश हूं, शांति में हूं, और मैं खुद को इस यूनिवर्स का बच्चा मानता हूं. इनमें से कोई भी बात मुझे परेशान नहीं करती."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संजय दत्त से शो में आकाशदीप की बहस हो गई थी, जो सलमान खान को पसंद नहीं आई. वहीं एक वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान बिग बॉस 5 के घर में घुसे और उनके बिहेवियर पर खरीखोटी सुनाई. इसके बाद दावा किया गया कि आकाशदीप ने कहा कि सलमान खान ने उनका करियर बर्बाद कर दिया.