टीवी की सलमान खान बनीं रुपाली गांगुली, एक्ट्रेस का ये वीडियो खूब बटोर रहा है सुर्खियां

स्टार प्लस का टीआरपी में टॉप पर रहने वाला 'अनुपमा' सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो है. शो में फैमिली ड्रामा और महिला सशक्तीकरण को फोकस करते हुए एपिसोड दिखाए जाते हैं, लेकिन अब अनुपमा यानी रुपाली गांगुली टीवी और सोशल मीडिया की नई सलमान खान बन चुकी हैं. उन्होंने हालिया एपिसोड में ऐसा डायलॉग बोला है कि लोग उनकी तुलना सलमान खान से कर रहे हैं. रुपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर एपिसोड का एक चंक डाला है, जिसमें अनुपमा किसी भी भड़कती हुई दबंग अंदाज में हड्डी तोड़ने की बात कर रही हैं.

वे कहती हैं, "मारूंगी, तुझे चोटी से पकड़ते हुए, घसीटते हुए बीच-बाजार में लाकर मारूंगी. तुझे घुमा-घुमा कर मारूंगी, गिरा-गिराकर मारूंगी, भगा-भगाकर मारूंगी और जूता भिगा-भिगाकर मारूंगी और अगर थक गई तो अपनी बातों से मारूंगी. इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस-किस हड्डी और चोट पर ध्यान दूं." शांत और समझदार सी दिखने वाली अनुपमा का अल्ट्रा-गुस्सैल रूप फैंस ने पहली बार देखा है और यूजर्स उन्हें सलमान खान बता रहे हैं. रुपाली ने खुद लिखा, "मुझे नहीं लगता कि अनुपमा टीवी इंडस्ट्री की सलमान खान हो सकती है क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में बहुत दर्द है." सोशल मीडिया पर अनुपमा के नए डायलॉग के मीम्स भी बनने शुरू हो चुके हैं.

इससे पहले बॉलीवुड सेलेब्स तक ने अनुपमा के डायलॉग "मैं घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या?" पर काफी रील बनाई थी और जाह्नवी कपूर ने भी डायलॉग पर फनी रील बनाई थी. इस डायलॉग का रीमिक्स वर्जन गाना भी बना था. अब मेकर्स ने सोशल मीडिया को मीम और रील बनाने का नया मटेरियल दे दिया है, जो सोशल मीडिया पर छा चुका है. फिलहाल शो में अनुपमा और रजनी के बीच का वॉर देखने को मिल रहा है. रजनी बार-बार अनुपमा को निशाना बना रही है. अनुपमा को सबक सिखाने के चक्कर में रजनी गलती से अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा देगी. रजनी अनुपमा की चॉल में आग लगा देगी और चॉल में अनुपमा के साथ रजनी की बेटी प्रेरणा भी है. प्रेरणा की मौत हो जाती है.