Toxic Teaser: यश की टॉक्सिक का दमदार टीजर रिलीज, फैन्स बोले आ गया बॉक्स ऑफिस का मॉन्स्टर

Toxic Teaser: यश की टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो चुका है. देखकर बताइए आपको कैसा लगा. देखते हैं इस दमदार झलक के बाद अब फिल्म को बॉक्स पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

Toxic Teaser Release: यश की टॉक्सिक का टीजर रिलीज
नई दिल्ली:

Toxic Teaser: साउथ के सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो चुका है. हाल में जब इस फिल्म की पहली  सामने आई थी तो इसे काफी तारीफ मिली थी. अब टीजर देखकर बकाइए कि ये फिल्म आपको कितना इम्प्रेस कर पा रही है. फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो यश के अलावा फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और टोविनो थॉमस भी हैं. अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज डेट की. अब तक की अपडेट्स के मुताबिक टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी भिड़ंत आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर 2 से होने वाली है.
 

टॉक्सिक का टीजर एक विशाल और रंगीन, फिर भी बेरहम सिनेमाई दुनिया की झलक देता है. कभी सर्कस का सेटअप, तो कभी ईस्ट एशियन टच वाला बैकड्रॉप कहानी अलग-अलग दौर में घूमती है, जहां हर फ्रेम में अंधेरा और एजडी वाइब्स हैं. लेकिन इस विजुअल धमाके के पीछे सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि गहरी कहानी और दमदार दौड़ने की धड़कन साफ ​​सुनाती है.

इस सिनेमाई तूफान के बीचों-बीच खड़े हैं रॉकिंग स्टार यश और इस बार उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नया जन्म जैसा है. कभी दुबला, फुर्तीला सिल्हूट तो कभी युद्ध में तपकर बना विशाल और सख्त बदन हर लुक उनके जबरदस्त अनुशासन और मेहनत की कहानी कहता है.

लेकिन बात सिर्फ शरीर की नहीं है. यश हर अवतार में अलग बॉडी लैंग्वेज, तीखे हाव-भाव और गहरी परतें वाला अभिनय लेकर आते हैं. यह दौड़ने उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग, एक नई दिशा की ओर इशारा करती है. अब तक की जर्नी में ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया यह सुपरस्टार के लिए एक बोल्ड और फ्रेश चैप्टर है.

टीजर रिलीज के साथ मेकर्स ने एक सीधी लेकिन हाई-वोल्टेज चेतावनी दी- “इट्स गॉना गेट क्रेजी.” और जो स्केल और रॉ एनर्जी अभी दिखी है, उसे देखकर 19 मार्च 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक वादा लग रही है कि टॉक्सिक की दुनिया पागलपन की हदें पार करने वाली है.

