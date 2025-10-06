विज्ञापन

150 बॉडीगार्ड वाली तान्या मित्तल की खुली पोल, मालती चहर ने आते ही बताया बाहर क्या चल रहा है

बिग बॉस-19 में तान्या मित्तल चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं. लेकिन मालती चहर ने आते ही उन्हें रियलिटी चेक देना शुरू कर दिया है.

बिग बॉस में खुल रही तान्या मित्तल की पोल
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली मालती चहर ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. एक वीडियो में वह कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की पोल खोलती दिख रही हैं. इससे तान्या को असहज होते हुए देखा जा सकता है.  ‘बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में तान्या और मालती के बीच होने वाली इस बहस को दिखाया जाएगा. इसका एक प्रोमो मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर जारी किया है. इसमें मालती कहती हैं कि तान्या ने जो भी दावे बिग बॉस हाउस में किए हैं उनकी जांच बाहर बैठे लोग कर रहे हैं.

इस वीडियो में तान्या, मालती और नीलम बेडरूम एरिया में एक-दूसरे से गुफ्तगू करती नजर आ रही हैं. पहले तान्या, मालती से पूछती हैं कि वह बाहर अच्छी लग रही हैं या नहीं? जिस पर मालती कहती हैं, “आप हमेशा साड़ी में ही नजर आती हैं. लेकिन मुझे आपके सारे पुराने वीडियो दिखाई दे रहे हैं.”

इसके बाद तान्या पूछती हैं, “मतलब मेरी हर चीज पर रिसर्च चल रही है.” मालती जवाब देती हैं, “आप जो भी पहले के वीडियो में कह रही हैं, अगर वह सच नहीं है, तो वह सब सामने आ रहा है.”

तान्या बताती हैं कि बकलावा और दूसरी बातों के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, वे सब सही हैं और वह ऐसा करती भी हैं. इस पर मालती कहती हैं, "हम भी करते हैं, कहते नहीं. बात यह है कि आप कैसे दिखते हैं. आप लोग इसे समझ रहे हैं. जैसे आप कहती हैं कि आपने साड़ी पहनकर सब कुछ किया, लेकिन लोग देख रहे हैं कि आपने मिनी स्कर्ट पहना हुआ है. वैसे वे आपके सभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आप यहां पर कभी किसी बिजनेस की बात नहीं करती दिखीं."

मालती ने तान्या से पूछा, "आपने कौन सा बिजनेस किया? ये एक कहानी है जो आपने बताई है, कि मैंने बहुत संघर्ष किया. घर से बाहर निकले बिना आपको कैसे संघर्ष करना पड़ा?" तब तान्या कहती हैं, "मेरा छोटा भाई मेरा साथ देता था. वो बहुत सारे काम करता था." इस पर मालती कहती हैं, "तो इसमें संघर्ष कहां था?" तब तान्या कहती हैं, "अब मैं चुप रहूंगी. अब मैं कुछ नहीं कहूंगी." मतलब आने वाले दिनों में मालती चहर और तान्या मित्तल के बीच खटपट देखने को मिल सकती है.
 

