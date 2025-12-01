विज्ञापन

बिग बॉस 19 के ये होंगे टॉप 5! ग्रैंड फिनाले प्रोमो में मिला इस कंटेस्टेंट के इविक्ट होने का हिंट?

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का प्रोमो, जो अब मेकर्स ने डिलीट कर दिया है. इसकी मानें तो मालती चाहर फिनाले से पहले इविक्ट होने वाली हैं.

मालती चाहर बिग बॉस 19 के टॉप 5 से पहले होंगी इविक्ट?
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और 7 दिसंबर को होने वाला ग्रैंड फिनाले पहले से ही विवादों में घिर गया है. लेटेस्ट प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. शो में दर्शकों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर #MaltiChahar ट्रेंड होने लगा. साथ ही फैन् ने शो को स्क्रिप्टेड, बायस्ड और फिक्स कहना शुरू कर दिया. फैंस का आरोप है कि मेकर्स ने टॉप 5 पहले ही तय कर लिए हैं और वोटिंग सिर्फ ड्रामा है. हालांकि इसके बाद ट्विटर पर वो प्रोमो भी नजर आना बंद हो गया.

फैन्स की नाराजगी

इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक फैन ने लिखा कि जब विनर फिक्स है तो इतना शो ऑफ क्यों करना. फिक्स्ड विनर है गौरव खन्ना. लेकिन ऑडियंस की विनह है फरहाना. एक और यूजर ने लिखा कि मेकर्स को शर्म आनी चाहिए. बायस्ड शो है, वोटिंग का ड्रामा हो रहा है. कुछ फैन्स वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर को असली विनर बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का दावा है कि जानबूझ कर सारे कंटेस्टेंट को वीडियो में नहीं दिखाया गया ताकि हाइप क्रिएट हो सके. एक यूजर ने लिखा कि ये ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की स्ट्रेटजी है. अब देखना ये होगा कि असल में बिग बॉस का विनर कौन बनता है. गौरव खन्ना, फहाना या मालती चहर.

