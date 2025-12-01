विज्ञापन

बिग बॉस 19 के ये 3 कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचे तो शो छोड़ देंगी तान्या मित्तल, मीडिया ने वादा दिलाया याद, पूछा - कब छोड़ेंगी...

बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में मीडिया राउंड रखा गया, जिसमें रिपोर्टर ने तान्या मित्तल को वह वादा याद दिया, जो उन्होंने फरहाना भट्ट के सामने किया था.

बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में तान्या मित्तल के दावों पर पूछा गया सवाल
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले बस हफ्तेभर दूर है. शो के शुरुआत से ही कुछ कंटेस्टेंट चर्चा का विषय रहे हैं, जिसमें अमाल मलिक से लेकर तान्या मित्तल का नाम शामिल है. हालांकि पूरे सीजन घर के अंदर अमाल मलिक की धमकियों से लेकर तान्या मित्तल के दावों की चर्चा रही. इसी बीच बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में मीडिया राउंड रखा गया, जिसमें कंटेस्टेंट द्वारा कही गई बातों पर रिपोर्टर्स ने रिएक्शन दिया. वहीं इसकी झलक प्रोमो में देखने को मिली. इसी बीच एक प्रोमो जो चर्चा में रहा. वह है तान्या मित्तल द्वारा यह कहा जाना कि अगर बिग बॉस 19 के 3 कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचे तो वह शो छोड़ देंगी.

तान्या मित्तल के दावों पर मीडिया ने मांगा जवाब

प्रोमो में मीडिया पूछती है, तान्या आप और फरहाना बैठकर बात कर रहे थे जब प्रणीत, गौरव और अशनूर गार्डन में वॉक कर रहे थे. कि इनमें से अगर एक भी टॉप 3 में आ गया तो आप शो छोड़ देंगी. इस पर मीडिया पूछती है कि आप हमारे साथ बाहर चल रही है क्या? इसे सुनते ही गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे हंसते हुए नजर आते हैं. जबकि तान्या हैरान दिखती हैं.

तान्या मित्तल के दावों पर खूब हुई चर्चा

बिग बॉस 19 की शुरूआत से तान्या मित्तल चर्चा में रही हैं. उन्होंने शो के शुरू में दावा किया था कि महाकुंभ में उनके बॉडीगार्ड ने कई जानें बचाई. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके घर में लिफ्ट है. वहीं उनके बड़े बड़े कमरे हैं. इसके चलते शो में और शो के बाहर उनका खूब मजाक उड़ाया गया. हालांकि फैमिली वीक में उनके भाई की एंट्री हुई, जिन्होंने बहन के इन दावों को सच बताया.

बिग बॉस 19 के टॉप 6 कंटेस्टेंट हैं ये

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल इविक्शन देखने को मिला. जहां घर का अहम रूल वायलेंस का तोड़ने के चलते अशनूर कौर शो से बाहर हो गईं तो वहीं शहबाज बदेशा कम वोट्स के चलते फिनाले से ठीक पहले बाहर हो गए. इसके चलते अब बिग बॉस 19 के टॉप 6 में मालती चाहर, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणीत मोरे हैं.

