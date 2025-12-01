सामंथा और राज निदिमोरू की शादी की खबरों के बीच एक्स वाइफ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, 'हताश लोग...'





सामंथा ने मंदिर में रचाई शादी ?



श्यामली का यह क्रिप्टिक पोस्ट कथित कपल की शादी पर पक्की मुहर लगाने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी सामंथा और राज की ओर से गुड न्यूज का इंतजार है. बात करें श्यामली डे के इस क्रिप्टिक पोस्ट की तो उसमें लिखा है, 'हताश लोग हताशा भरा काम करते हैं'. श्यामली के इस पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इधर सोशल मीडिया पर खबर फैल गई है कि राज और सामंथा ने अब हमेशा के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया है. अब फैंस को तभी तसल्ली मिलेगी, जब उनकी चहेती एक्ट्रेस इस पर कोई जानकारी साझा करेंगी.



सामंथा ने बसाया दोबारा घर?



बता दें, राज निदिमोरू फिल्म डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपनी सीरीज द फैमिली मैन 2 और सिटाडेल: हनी बनी में सामंथा रुथ प्रभु को कास्ट किया था और यहीं से दोनों नजदीक आए थे. अब सामंथा उनकी अगली सीरीज रक्त ब्रह्मांड में भी नजर आने वाली हैं. राज और सामंथा को कई इवेंट में एक साथ देखा गया है और एक्ट्रेस भी आए दिन राज के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर अपनी कथित रिलेशनशिप को हवा देती रहती हैं. सामंथा ने साल 2017 में तेलुगु एक्टर नागा चैतन्य से शाही अंदाज में शादी रचाई थी और साल 2021 में कपल का तलाक हो गया था. नागा ने तलाक के बाद एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला को डेट कर उनसे शादी रचाई और अब खबर है कि सामंथा ने दोबारा घर बसा लिया है.