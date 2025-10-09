शांत रहने वाले मृदुल तिवारी को मालती चाहर को कहा पागल, इन्फ्लुएंसर का बढ़ा पारा, बोले- भूत बना दूंगा

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते जबरदस्त टकराव देखने को मिला है. एक तरफ नीलम और नेहल की भिड़ंत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ मृदुल तिवारी और मालती चाहर के बीच तीखी बहस हो गई, जो अब दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा कारण बन चुका है. जियो हॉटस्टार ने शो का एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें घरवाले एक-दूसरे पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भिड़ते दिख रहे हैं. मालती, जो हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर में दाखिल हुई हैं, मृदुल से किसी बात को लेकर बहस करती नजर आईं.

प्रोमो में बिग बॉस घरवालों को कैप्टेंसी टास्क देते है. इस दौरान नेहल और नीलम आपस में भिड़ जाते है. इसके बाद फरहाना और मालती को झगड़ा करती हुई दिखती है, जिसमें फरहाना, मालती से पूछती है कि आपने क्या बुलाया मुझे? इसके बाद मालती, फरहाना से कहती है कि न तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट है, न कुछ है. तुम बकवास करती हो.

• Mridul vs Malti

"Tere jaise ko Bhoot bana dunga ek minute mei.. zyada hatt watt nahi"



इसके अलावा, मालती और मृदुल की लड़ाई दिखाई गई. अन्य प्रोमो में कैप्टेंसी टास्क के दौरान मालती बार-बार मृदुल को 'पागल', 'बेवकूफ' और 'चल हट, निकल यहां से' जैसे शब्द बोलती हैं, जिसके चलते मृदुल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता हैं. प्रोमो में मृदुल, मालती से कहती हैं, 'आपने अभी तक किसी को कोई फालतू शब्द नहीं बोले हैं.'

इस पर मालती कहती हैं, 'पागल है? जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोला और अब बोल रहा है.' यह सुनकर मृदुल भड़क जाते हैं और जवाब देते हैं, 'मैंने एक सेकेंड सोचा कि मैं इसे इतनी बुरी गाली दे दूंगा कि शर्म आ जाएगी इसे.' लेकिन इस दौरान मालती 'तेरा हो गया?', 'अरे हट!' जैसे शब्द कहती रहती हैं. ये सुनकर मृदुल आपा खो बैठते हैं और मालती से कहते हैं, 'अरे ओ हट...भूत बना दूंगा एक मिनट में।' मालती उन्हें फिर से पागल बोलती हैं तो मृदुल जवाब देते हैं, 'हां, पागल हूं मैं. तेरे जैसे 50 पागल बेक दूंगा एक मिनट में.' दोनों के बीच की ये बहस घर में मौजूद अन्य कंटेस्टेंट्स का ध्यान भी खींचती है.

मेकर्स ने इस प्रोमो के कैप्शन में लिखा, ''लड़ाई का नया चैप्टर शुरू, मृदुल बनाम मालती की टक्कर बना सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन.'' इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनमें अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, जीशान क़ादरी, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे और बसीर अली के नाम शामिल हैं. इस समय इन सभी पर वोटिंग के आधार पर एविक्शन का खतरा मंडरा रहा है. यह शो कलर्स चैनल पर और जियो हॉटस्टार ऐप पर रोजाना प्रसारित होता है.