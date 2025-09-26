महाभारत के कर्ण का टीवी पर कमैबक, इस शो में में दिखेगा मॉर्डन अवतार

एक्टर अहम शर्मा को सीरियल 'महाभारत' (2013-2014) में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. वह बहुत जल्द टीवी सीरियल 'संपूर्ण' से टीवी पर कमबैक करने जा रहे हैं. वह पिछली बार थ्रिलर शो 'ब्रह्मराक्षस' में ऋषभ श्रीवास्तव की भूमिका में दिखाई दिए थे. नए शो में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. संपूर्ण में उनका किरदार कैसा है और सीरियल की कहानी कैसी है, इस बारे में अहम शर्मा ने आईएएनएस को बताया. अहम शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "मुझे टीवी पर काम करते हुए काफी समय हो गया था, और जब 'संपूर्ण' मेरे पास आया तो जिस चीज ने मुझे तुरंत अपनी ओर खींचा, वह यह थी कि यह एक सीमित श्रृंखला है जिसमें एक ताजा और अनोखी कहानी है. इसमें मेरा किरदार, डॉक्टर आकाश, कोई आम किरदार नहीं है, वह कई परतों वाला और जटिल है, और उसमें कमजोरी और नैतिक दुविधाओं के रंग हैं.

शो में अक्सर उसकी पेशेवर नैतिकता और फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं, जो उसके सफर में संघर्ष और यथार्थवाद का एक और स्तर जोड़ता है. वह इन पेशेवर चुनौतियों को व्यक्तिगत संघर्षों के साथ संतुलित भी करता है, जो एक ऐसे मानवीय पक्ष को दर्शाता है जिसे टेलीविजन पर शायद ही कभी दिखाया जाता है. साथ ही, मैंने उसमें खुद का एक छोटा सा हिस्सा, उसका जुनून, उसके आंतरिक संघर्ष और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को पहचाना, जिसने मुझे तुरंत इस भूमिका के लिए हां कह दिया."

अहम ने आगे कहा, "संपूर्ण ने मुझे आकर्षित किया था, इसलिए मैं इस शो के जरिए अपने प्रशंसकों से दोबारा जुड़ने का मौका नहीं गंवाना चाहता था. टीवी ने हमेशा मेरे करियर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है, और हालांकि मैंने फिल्मों और ओटीटी पर भी काम किया है, मेरा मानना ​​है कि मेरे प्रशंसक मेरे टेलीविजन काम के जरिए मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं. संपूर्णा के जरिए वापसी करना सही फैसला लगता है, और मैं इस सफर को एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूं."