महाभारत में कुंती का रोल निभा कर हुई पॉपुलर, अब बिग बॉस में नजर आएगी ये एक्ट्रेस!

मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 जल्द ही शुरू होने जा रहा है. शो का प्रीमियर 24 अगस्त से होने जा रहा है और फैंस को अब इंतजार नहीं हो रहा है. आए दिन ऑनलाइन शो के कंटेस्टेंट को लेकर नए नाम सामने आ रहे हैं. ये सीजन खास होने वाला है क्योंकि सलमान खान के अलावा और भी कई होस्ट नजर आने वाले हैं. अभी तक कंटेस्टेंट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. आपको उन सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं.



टीवी के ये सितारे होंगे शामिल

टीवी के कई बड़े सितारे बिग बॉस 19 में नजर आने वाले हैं. इसमें एक्टर धीरज धूपर भी शामिल हैं. वो ससुराल सिमर का और कुंडली भाग्य जैसे शो में काम कर चुके हैं. विवियन डिसेना की एक्स वाइफ वाहबिज को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है. टीवी एक्ट्रेस शफक नाज भी शो का हिस्सा बन सकती हैं. महाभारत में कुंती का रोल करके शफक पॉपुलर हुई थीं.



गौरव खन्ना बन सकते हैं हिस्सा

अनुपमा फेम गौरव खन्ना को भी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया है. उन्होंने हाल ही में सेलिब्रिटी मास्टर शेफ्स जीता है. टीवी की चाइल्ड आर्टिस्ट अशनूर कौर भी शो में नजर आ सकती हैं. इस बार एक इनफ्लुएंसर कपल भी आने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो आवेज दरबार और नगमा भी शो में आ सकते हैं. गेमिंग क्रिएटर पायल धरे को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है. वहीं सोशल मीडिया पर शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी को लेकर वोटिंग चल रही हैं. मेकर्स ने कहा है कि दोनों में से जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो शो का हिस्सा बनेगा. इन सभी सेलेब्स को लेकर अभी रिपोर्ट्स ही आ रही हैं किसी ने बिग बॉस में अपनी एंट्री को कंफर्म नहीं किया है.