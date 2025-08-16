क्योंकि सास भी... में तुलसी लाख कोशिशों के बावजूद होगी परी की शादी, विदाई की तस्वीरें वायरल

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टीवी के पॉपुलर शोज में से एक हो गया है, जिसकी कहानी इन दिनों में परी की शादी पर टिकी हुई है. जहां तुलसी कोशिश कर रही है कि अजय के जीजा का सच सामने ला सके. वहीं वह अजय से परी की शादी रोकने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है. लेकिन ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में तुलसी की सभी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा और अजय से परी की शादी हो जाएगी. इसकी झलक सामने आई है, जिसमें परी की विदाई होती हुई दिख रही है. इसकी झलक देखने के बाद फैंस जरुर आने वाले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करेंगे.

तुलसी और मिहिर की बेटी परी की लंबे समय से इंतज़ार की जा रही शादी एक शानदार और भावुक मौका रही, जिसका अंत एक दिल छू लेने वाले ‘विदाई' सीन के साथ हुआ, जिसने कास्ट की आंखों में भी आंसू ला दिए. ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी के चल रहे ट्रैक के सबसे भावुक सीन में से एक रहा. एपिसोड में तुलसी अपनी ऑन-स्क्रीन बेटी के साथ एक प्यारा विदाई वाला पल शेयर करती है, जिसमें एक मां की मिली-जुली भावनाएं, बेटी की नई जिंदगी के लिए खुशी और जुदाई का कसक भरा दर्द साफ झलकता है.

स्मृति का अभिनय, जो सच्चाई और गर्मजोशी से भरा हुआ था, इस बात का सबूत बना कि वह दशकों से निभाए जा रहे इस किरदार से कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं.

शूटिंग में पूरा कास्ट एक साथ आया, जहां पुराने कलाकार फिर से इस जश्न में शामिल हुए. सेट पर माहौल यादों और दोस्ती से भरा था, क्योंकि सालों तक साथ काम करने वाले कलाकार फिर से मिले ताकि फैंस को एक ऐसी शादी दिखा सकें जिसे वो हमेशा याद रख सकें.

इस एपिसोड में स्मृति ने दिखा दिया कि वो आज भी शो के लिए पूरी मेहनत करती हैं. उन्होंने ये भी याद दिलाया कि तुलसी अब भी भारतीय टीवी के सबसे पसंदीदा और यादगार किरदारों में से एक है. ‘विदाई' वाला एपिसोड इस सीजन का खास हिस्सा होगा, जिसमें ढेर सारी भावनाएं और बड़े-बड़े कलाकार शामिल हैं. तो देखते रहिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर.