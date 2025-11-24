विज्ञापन

क्योंकि सास भी... फेम अश्लेषा सावंत ने 23 साल रिलेशनशिप के बाद संदीप बासवाना से की शादी, जानें उम्र का कितना है फासला 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत ने संदीप बसवाना से शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
क्योंकि सास भी... फेम अश्लेषा सावंत ने 23 साल रिलेशनशिप के बाद संदीप बासवाना से की शादी, जानें उम्र का कितना है फासला 
अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 23 साल के रिलेशनशिप के बाद की शादी
नई दिल्ली:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल फेम एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और एक्टर संदीप बसवाना ने 23 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली है. कपल ने 16 नवंबर 2025 को वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में सात फेरे लिए. कपल की शादी में परिवार के खास लोगों ने शिरकत की. इसी बीच ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में संदीप बसवाना ने 23 साल डेट करने के बाद शादी करने के फैसले का कारण बताया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपल के बीच उम्र का कितना फासला है और दोनों की उम्र कितनी है. 

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना के बीच उम्र का फासला

एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत ने 41 की उम्र में शादी की है. एक्ट्रेस का जन्म 24 सितंबर 1984 में हुआ है. वहीं संदीप बसवाना की बात करें तो वह 47 साल के हैं और उनकी बर्थ डेट 4 फरवरी 1978 है. दोनों के बीच 6 साल का उम्र का फासला है. 

23 साल डेट करने के बाद बताया शादी का फैसला

एक्टर संदीप ने शादी को लेकर कहा, "अश्लेषा और मैं अप्रैल में वृंदावन गए थे और वहां के राधा कृष्ण मंदिरों से गहरा जुड़ाव महसूस किया. उस ट्रिप ने हमें 23 साल साथ रहने के बाद शादी करने के लिए इंस्पायर किया. हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं. वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे. हम इसे सिंपल रखना चाहते थे और भगवान कृष्ण के मंदिर में शादी करने से बेहतर और क्या हो सकता है."

वृंदावन में की संदीप-अश्लेषा ने शादी

अश्लेषा सावंत ने शादी की खुशी बयां करते हुए कहा, "वृंदावन इसके लिए एकदम सही जगह थी. जब हम वहां गए तो हमें एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ. यह एक अचानक लिया गया फैसला था, और हमने इसे सिर्फ अपने परिवारों के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला किया." इसके अलावा कपल ने कोलाब पोस्ट में शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें पिंक साड़ी में अश्लेषा बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं वाइट कुर्ते पजामे में संदीप डैशिंग लग रहे थे. 

अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना की शादी की तस्वीरें 

कपल ने अपने वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “और बस ऐसे ही, हमने एक नए चैप्टर में कदम रख दिया है, मिस्टर और मिसेज…ट्रेडिशन ने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली. हम सभी आशीर्वादों के लिए शुक्रगुजार हैं. इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashlesha Sawant, Sandeep Baswana, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com