'रंग बिरंगी' म्यूजिक वीडियो जल्द होगा रिलीज, कुनाल जैसवाल के निर्देशन सफर की नई पेशकश

कुनाल जैसवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जिन्होंने थिएटर से शुरू होकर टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्मों और संगीत वीडियो निर्देशन तक का सफर तय किया है.

नई दिल्ली:

कुनाल जैसवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जिन्होंने थिएटर से शुरू होकर टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्मों और संगीत वीडियो निर्देशन तक का सफर तय किया है. उन्होंने अपने थिएटर के दौर में कई महत्वपूर्ण नाटकों में काम किया, जैसे 'लॉस्ट लाइफ', 'कुशल मंगल', और 'तुगलक', जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी पहचान बनाई और 'परफेक्ट पति', 'हरफौल मोहिनी', और 'छोटी सरदारनी' जैसे शो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कुनाल ने वेब सीरीज 'तलाब' और फिल्म 'किस्सेबाज' में अभिनय किया. अभिनय के अनुभव के बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने कई संगीत वीडियो जैसे 'तुम याद न आया करो', 'बस तेरा', 'शाम से', और 'सजदा' बनाए, जिनमें उनकी संवेदनशील और भावपूर्ण कहानी कहने की शैली नजर आती है. 2024 में उन्होंने शाहिद माल्या के गाने 'खिंचा खिंचा' और 'तू तो भटका है' का भी निर्देशन किया, जो दर्शकों और आलोचकों दोनों को पसंद आया.

कुनाल कहते हैं कि म्यूजिक वीडियो में सीमित समय होता है, इसलिए हर शॉट और हर भाव का खास महत्व होता है।. उनकी आने वाली संगीत वीडियो 'रंग बिरंगी' जल्द ही रिलीज होगी, जिसमें भावनाओं के रंगीन और जीवंत पहलू दिखेंगे. कुनाल जैसवाल का करियर थिएटर से लेकर डिजिटल मीडिया तक विस्तार रखता है और वे नई तकनीकों और कहानी कहने के तरीकों को अपनाकर एक आधुनिक निर्देशक के रूप में उभर रहे हैं.

उनकी यह यात्रा न केवल उनकी मेहनत और समर्पण की कहानी है, बल्कि भारतीय संगीत और दृश्य कला में उनकी बढ़ती भूमिका का भी परिचायक है.

