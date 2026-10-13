Koffee With Karan 9: करण जौहर के शो में पहले गेस्ट होंगे सलमान खान, 10 साल बाद भाईजान करेंगे वापसी

Koffee With Karan 9 : सलमान खान करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 के पहले मेहमान होंगे. मेकर्स ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें सेलिब्रिटी चैट शो में एक्टर के आने की पुष्टि की गई है. सलमान खान 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन के साथ कमबैक कर रहे हैं. 'कॉफी विद करण' के मेकर्स ने पुष्टि की है कि सलमान शो के आखिरी सीजन, यानी नौवें सीजन के पहले मेहमान होंगे. एक प्रोमो दिखाया गया, जिसके बाद सलमान और होस्ट करण जौहर फिर से चर्चा में आ गए हैं. नया सीजन 14 अक्टूबर को JioHotstar पर प्रीमियर के लिए तैयार है.

'कॉफी विद करण' सीजन 9 का प्रोमो

प्रोमो में करण कहते हैं, "यह सीजन कहीं भी जा सकता है. सलमान जवाब देते हैं, "जा ही सकता है. यह तो गया है, गया है." सलमान ने यह भी वादा किया कि इसे देखना मजेदार होगा. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "एक आखिरी बार 'भाई' के साथ कॉफी." करण जौहर 'कॉफी विद करण 9' के बाद गपशप वाले नए चैट शो के साथ वापसी की योजना बना रहे हैं.



कॉफी विद करण में मेहमान होंगे सलमान खान

सलमान खान का यह आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब करण जौहर लंबे समय से चल रहे सेलिब्रिटी चैट शो को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार आखिरी बार 2016 में सीजन 5 में अपने भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान के साथ 'कॉफी विद करण' में नजर आए थे. 100वें एपिसोड में सीजन 4 में उनके आगमन को याद किया गया, जब उन्होंने दावा किया था कि वे अभी भी वर्जिन हैं. जब करण जौहर ने उस बात को याद दिलाया, तो सलमान ने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है. इस एपिसोड में स्टार भाइयों ने अपने बचपन की यादें शेयर कीं और बताया कि एक परिवार के तौर पर वे कैसे एकजुट रहते हैं.

'कॉफी विद करण' कब शुरू हुआ?

'कॉफी विद करण' का प्रीमियर 2004 में स्टार वर्ल्ड पर हुआ था, जिसमें शाहरुख खान और काजोल पहले मेहमान थे. पहले सीजन में अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ नजर आए थे, जबकि ऐश्वर्या राय फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के साथ और करीना कपूर- रानी मुखर्जी के साथ नजर आई थीं. 2019 तक, यह कार्यक्रम स्टार वर्ल्ड पर छह सीजन तक चला. 2007 में स्टार वन ने भी सीजन 2 का प्रसारण किया. सीजन 6 तक, एपिसोड हॉटस्टार पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध थे, जिसका स्वामित्व उस समय स्टार इंडिया के पास था.