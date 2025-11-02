विज्ञापन

कसम से की ‘पिया’ का 16 साल बदला लुक, बन चुकी हैं बिजनेसवुमन, रोशनी चोपड़ा की फोटो देख कहेंगे- क्या ये वही हैं

टीवी सीरियल कसम से की पिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा अब बिजनेसवुमन बन चुकी हैं, जिनकी लेटेस्ट तस्वीर देख फैंस हैरान रह जाएंगे. 

टीवी सीरियल 'कसम से' से घर-घर अपनी पहचान बनाने वाली रोशनी चोपड़ा के आज भी हजारों फैंस हैं. एक्ट्रेस अपने दो बच्चों और पति के साथ लग्जरी लाइफ जी रही हैं. उसकी झलकियां इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती रहती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पर्दे से दूर होने के बाद भी एक्ट्रेस अपने पैरों पर खड़ी हैं और बिजनेसवुमेन बन चुकी हैं. रोशनी खुद का क्लोदिंग ब्रांड 'द रोशनी चोपड़ा डिजाइन्स' चलाती हैं. रोशनी चोपड़ा का जन्म 2 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ था. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में करने के बाद दुबई में जाकर आगे की स्टडी की. 

रोशनी चोपड़ा ने मॉडलिंग और क्रिकेट मैच होस्टिंग शो से करियर की शुरुआत की. उन्हें पहचान टीवी से मिली थी. टीवी पर डेब्यू करने से पहले रोशनी को साल 2004 में आई फिल्म 'लेट्स एन्जॉय' में देखा गया. यह एक्ट्रेस के करियर की पहली फिल्म थी, जो सफल नहीं हुई. उन्होंने साल 2005 और 2006 में दूरदर्शन पर 'फोर्थ अंपायर' शो में एंकरिंग की और क्रिकेट प्रेमियों के बीच पॉपुलर हो गईं.

उन्होंने काम जारी रखा और 'फिर', 'कॉमेडी सर्कस का नया दौर', 'अदालत' और 'प्यार में ट्विस्ट' जैसे प्रोजेक्ट्स में देखी गईं. आखिरी बार एक्ट्रेस को साल 2018 में शो 'द ड्रामा कंपनी' में देखा गया था. रोशनी ने अपने करियर को बनाने में बहुत मेहनत की है और परिवार ने भी पूरा साथ दिया. 

एक इंटरव्यू में रोशनी के पिता ने बताया था कि उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी कि वह सेट पर कैसे काम करेगी. एक्ट्रेस के पिता सेट पर उनके लिए सैंडविच लेकर खड़े रहते थे, और रोशनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन उनके पिता भी उन्हें खाना खिलाकर ही वापस घर जाते थे.

