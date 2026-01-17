कसम से सीरियल को हुए 20 साल पूरे, देखें अब कैसी दिखती हैं तीन बहनें बानी, पिया और रानो, एक बनीं बॉलीवुड क्वीन

टीवी और बॉलीवुड जगत की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर के लोकप्रिय सीरियल 'कसम से' ने अपने रिलीज के 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर एकता कपूर ने यादों को ताजा किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह सीरियल 16 जनवरी 2006 को पहली बार जी टीवी पर प्रसारित किया गया था और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. एकता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर सीरियल का प्रोमो वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, "20 साल, लाखों यादें 'कसम से'."
3 बहनों की थी कसम से की कहानी
टीवी सीरियल की कहानी तीन बहनों- बानी, पिया और रानो के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जीवन में जय वालिया के आने से कई बदलाव आते हैं और उनकी आपसी बॉन्डिंग व रिश्तों की कसौटी को दिखाया गया था. इसमें प्राची देसाई ने बानी का किरदार निभाया था, जबकि राम कपूर ने जय वालिया का किरदार निभाया था. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी.
3 बहनें 20 साल बाद दिखती हैं ऐसी
इस सीरियल में राम कपूर और प्राची देसाई (बानी) के अलावा, रोशनी चोपड़ा (पिया), अरुनिमा शर्मा (बानो) जया भट्टाचार्य, और अश्विनी कलसेकर (जिज्ञासा) जैसे कलाकार भी शामिल थे. यह सीरियल साल 2009 तक प्रसारित हुआ था. एकता कपूर ने इसे बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया था.
टीवी से बॉलीवुड पहुंचे बानी और राम
यह शो जी टीवी पर काफी सफल रहा और इसने मुख्य किरदार प्राची देसाई को अच्छी पहचान दिलाई थी, बल्कि राम कपूर को भी घर-घर में मशहूर किया था. इस शो के बाद राम कपूर 'बड़े अच्छे लगते हैं' और प्राची देसाई ने बॉलीवुड फिल्मों जैसे 'रॉक ऑन' से अपनी पहचान बनाई. जबकि राम कपूर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना ली है.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं