विज्ञापन

कसम से की बानी की 10 फोटो, बॉलीवुड में बनाई पहचान, 5वीं देख- जय वालिया भी रह जाएंगे हैरान

कसम से सीरियल में बानी वालिया का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस प्राची देसाई की 10 तस्वीरें देख जय वालिया भी हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
कसम से की बानी की 10 फोटो, बॉलीवुड में बनाई पहचान, 5वीं देख- जय वालिया भी रह जाएंगे हैरान
कसम से की बानी की 10 फोटो
नई दिल्ली:

साल 2006 में आया टीवी का पॉपुलर शो कसम से तो आपको याद ही होगा, जिसमें जय वालिया और बानी की कैमेस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस शो से राम कपूर और प्राची देसाई को पॉपुलैरिटी हासिल हुई. जहां बानी के रोल में प्राची घर घर में फेमस हो गईं तो वहीं बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई. इसके बाद वह कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बनीं. लेकिन अब 19 साल में प्राची देसाई का लुक पूरी तरह बदल चुका है. जहां वह सिंपल गर्ल से ग्लैमरस लेडी बन चुकी हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. उन्हीं में से 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख कर फैंस ही नहीं जय वालिया भी हैरान रह जाएंगे.

प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में हुआ और आज वह 37 साल की हो गई हैं. प्राची ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत मात्र 17 साल की उम्र में की थी. उनके पिता निरंजन देसाई एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, जबकि मां अमीता देसाई हाउसवाइफ हैं. प्राची की एक बहन एशा देसाई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बचपन से ही प्राची देसाई को एक्टिंग का शौक था. उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, पंचगनी से स्कूली पढ़ाई की और पुणे के सिंहागढ़ कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन करियर ने बीच में ही उन्हें रोक लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

प्राची देसाई ने 2006 में एकता कपूर के सीरियल 'कसम से' से शुरू किया. जहां उन्होंने बानी वालीया का किरदार निभाया.

Latest and Breaking News on NDTV

राम कपूर के साथ उनकी जोड़ी टीवी पर सुपरहिट रही और प्राची को घर-घर में पहचान मिल गई. कसम से' छोड़ने के बाद उन्होंने 'दार्ड-ए-डिस्को' जैसे स्पेशल एपिसोड में हिस्सा लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसी साल उन्होंने डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' सीजन 2 में भी भाग लिया और विनर की ट्रॉफी अपने नाम की.

Latest and Breaking News on NDTV

वह वाइल्ड कार्ड एंट्री थीं, जिसके चलते काफी विवाद भी हुआ. लेकिन कोरियोग्राफर दीपक सिंह के साथ उनके डांस को फैंस ने काफी पसंद किया.

Latest and Breaking News on NDTV

2008 में प्राची ने बॉलीवुड में अभिषेक कपूर की 'रॉक ऑन!!' से डेब्यू किया. फिल्म में उन्होंने फरहान अख्तर की पत्नी का किरदार निभाया, जो उनके करियर के लिए सफल साबित हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद 'लाइफ पार्टनर' (2009) में तुषार कपूर के साथ आई, जो औसत रही. लेकिन 2010 में मिलन लुथरिया की 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' ने उन्हें स्टार बना दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

अजय देवगन और इमरान हाशमी के साथ शोएब की गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हुए प्राची ने तारीफ बटोरी. 2012 में रोहित शेट्टी की 'बोल बच्चन' में भी प्राची देसाई ने सफलता हासिल की और एक बार फिर वह छा गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

2013 में 'आई, मी और मैं' और 2016 में 'अजहर' जैसी फिल्मों के बाद प्राची ने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया। इस दौरान ब्रांड एंडोर्समेंट्स में सक्रिय रहीं, जैसे न्यूट्रोजेना का चेहरा बनीं.

Latest and Breaking News on NDTV

2021 में 'साइलेंस... कैन यू हियर इट?' से कमबैक किया, मनोज बाजपेयी के साथ इंस्पेक्टर संजना बनीं. इसके अलावा 2023 में तेलुगु वेब सीरीज 'धूठा' से ओटीटी डेब्यू किया, नागा चैतन्य के साथ अमृथा का रोल निभाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prachi Desai, Prachi Desai Photo, Prachi Desai Latest Photo, Kasam Se Bani, Kasamh Se Actress, Tv Actress Prachi Desai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com