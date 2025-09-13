कसम से की बानी की 10 फोटो, बॉलीवुड में बनाई पहचान, 5वीं देख- जय वालिया भी रह जाएंगे हैरान

साल 2006 में आया टीवी का पॉपुलर शो कसम से तो आपको याद ही होगा, जिसमें जय वालिया और बानी की कैमेस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस शो से राम कपूर और प्राची देसाई को पॉपुलैरिटी हासिल हुई. जहां बानी के रोल में प्राची घर घर में फेमस हो गईं तो वहीं बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई. इसके बाद वह कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बनीं. लेकिन अब 19 साल में प्राची देसाई का लुक पूरी तरह बदल चुका है. जहां वह सिंपल गर्ल से ग्लैमरस लेडी बन चुकी हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. उन्हीं में से 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख कर फैंस ही नहीं जय वालिया भी हैरान रह जाएंगे.

प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में हुआ और आज वह 37 साल की हो गई हैं. प्राची ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत मात्र 17 साल की उम्र में की थी. उनके पिता निरंजन देसाई एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, जबकि मां अमीता देसाई हाउसवाइफ हैं. प्राची की एक बहन एशा देसाई हैं.

बचपन से ही प्राची देसाई को एक्टिंग का शौक था. उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, पंचगनी से स्कूली पढ़ाई की और पुणे के सिंहागढ़ कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन करियर ने बीच में ही उन्हें रोक लिया.

प्राची देसाई ने 2006 में एकता कपूर के सीरियल 'कसम से' से शुरू किया. जहां उन्होंने बानी वालीया का किरदार निभाया.

राम कपूर के साथ उनकी जोड़ी टीवी पर सुपरहिट रही और प्राची को घर-घर में पहचान मिल गई. कसम से' छोड़ने के बाद उन्होंने 'दार्ड-ए-डिस्को' जैसे स्पेशल एपिसोड में हिस्सा लिया.

इसी साल उन्होंने डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' सीजन 2 में भी भाग लिया और विनर की ट्रॉफी अपने नाम की.

वह वाइल्ड कार्ड एंट्री थीं, जिसके चलते काफी विवाद भी हुआ. लेकिन कोरियोग्राफर दीपक सिंह के साथ उनके डांस को फैंस ने काफी पसंद किया.

2008 में प्राची ने बॉलीवुड में अभिषेक कपूर की 'रॉक ऑन!!' से डेब्यू किया. फिल्म में उन्होंने फरहान अख्तर की पत्नी का किरदार निभाया, जो उनके करियर के लिए सफल साबित हुआ.

इसके बाद 'लाइफ पार्टनर' (2009) में तुषार कपूर के साथ आई, जो औसत रही. लेकिन 2010 में मिलन लुथरिया की 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' ने उन्हें स्टार बना दिया.

अजय देवगन और इमरान हाशमी के साथ शोएब की गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हुए प्राची ने तारीफ बटोरी. 2012 में रोहित शेट्टी की 'बोल बच्चन' में भी प्राची देसाई ने सफलता हासिल की और एक बार फिर वह छा गईं.

2013 में 'आई, मी और मैं' और 2016 में 'अजहर' जैसी फिल्मों के बाद प्राची ने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया। इस दौरान ब्रांड एंडोर्समेंट्स में सक्रिय रहीं, जैसे न्यूट्रोजेना का चेहरा बनीं.

2021 में 'साइलेंस... कैन यू हियर इट?' से कमबैक किया, मनोज बाजपेयी के साथ इंस्पेक्टर संजना बनीं. इसके अलावा 2023 में तेलुगु वेब सीरीज 'धूठा' से ओटीटी डेब्यू किया, नागा चैतन्य के साथ अमृथा का रोल निभाया.