बिग बॉस 18 में ईशा सिंह ने करनवीर मेहरा के बारे में बोला झूठ! एक्ट्रेस ने लगाई लताड़, बोली- नेशनल टीवी पर...

बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में ईशा सिंह को टाइम गॉड का पद इस हफ्ते मिल गया है. दरअसल, एक टास्क में ईशा, ईडन और विवियन डिसेना इस टास्क में जीते थे. लेकिन इस दौरान करणवीर मेहरा से ईशा की तकरार हो जाती है. वहीं ईशा इशारा करते हुए उनके पास आकर बैठने के लिए कहती है. इस पर करणवीर कहते हैं, आज जाऊंगा तो फिर डर जाएगी तू. कहेगी चीप मैन, चीप मैन. इस पर ईशा कहती है कि आप चीप हैं. इस बात की जानकारी ईशा रजत और अविनाश को बताती हैं, लेकिन वह तथ्य को तोड़ मरोड़ देती हैं, जिस पर अब एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने रिएक्शन दिया है.

Bigg Boss 18: काम्या पंजाबी ने ईशा सिंह पर साधा निशाना

ईशा ने अविनाश और रजत को बताया कि करण ने उस समय मेरे पास आकर बैठने की बात कही और कहा कि मैं बहुत चीप हो जाउंगा. इस पर रजत और अविनाश को गुस्सा आ जाता है और वह करणवीर को भला बुरा कहने लगते हैं. लेकिन काम्या पंजाबी ने इसके चलते ईशा सिंह को लताड़ लगाते हुए ट्वीट शेयर किया है.

ईशा के झूठ का सामने आया वीडियो

रिएक्शन देते हुए काम्या पंजाबी ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें लिखा, अरे अरे ईशा इतना झूठ... वो भी नेशनल टेलीविजन पर. इस ट्वीट को देखते ही लोगों ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, ईशा सिंह को जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए क्योंकि वह न केवल कैरेक्टर बना रही है बल्कि रजत दलाल, उसके भाई और उसके प्रेमी अविनाश मिश्रा को करणवीरमेहरा के साथ हिंसक होने के लिए उकसा रही है.

Such a disgusting potty mouth girl she is

Always behave so cheap

Calls digvijay napti and other hand try to manipulate him pic.twitter.com/WfTyrKbR8T