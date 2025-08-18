'कहानी घर-घर की' की पार्वती की 10 लेटेस्ट फोटो, 7वीं देख ओम भी ट्रांसफॉर्मेशन देख हो जाएंगे हैरान

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के साथ साथ कहानी घर घर की टीवी का ऐसा शो है, जो सालों तक प्रसारित हुआ. वहीं इस शो में पार्वती अग्रवाल के किरदार को घर घर में लोग पहचानने लगे. इस किरदार को साक्षी तंवर ने निभाया, जो आज भारतीय टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम बन गई हैं. कहानी घर घर की के बाद साक्षी तंवर बड़े अच्छे लगते है में प्रिया के किरदार को निभाती नजर आईं, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया. हालांकि अब साक्षी तंवर ओटीटी की दुनिया में भी छा गई हैं. उनकी माई सीरीज को काफी पसंद किया गया था. जबकि दंगल फिल्म में आमिर खान की वाइफ की भूमिका निभाकर वह चर्चा में आ गई थीं.

12 जनवरी 1973 को राजस्थान के अलवर में जन्मी साक्षी के पिता राजेंद्र सिंह तंवर एक रिटायर्ड सीबीआई अधिकारी हैं. इसके चलके साक्षी शुरू में आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं. लेकिन वह आज एक्टिंग का जाना माना नाम बन गईं हैं.

साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में दूरदर्शन के शो 'अलबेला सुर मेला' से की थी, जहां वह होस्ट के रूप में नजर आईं.

इसके बाद एकता कपूर की नजर उन पर पड़ी और 'कहानी घर घर की' में उन्हें पार्वती का किरदार मिला,

यह शो 2000 से 2008 तक चला और साक्षी को पार्वती के किरदार ने घर-घर में मशहूर कर दिया.इस शो ने न केवल उन्हें पहचान दी, बल्कि कई अवॉर्ड्स जैसे 'बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल' और 'फेवरेट भाभी' भी दिलाए,

'कहानी घर घर की' के बाद साक्षी ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' में प्रिया के किरदार से फिर चर्चा में रहीं. राम कपूर के साथ उनकी कैमेस्ट्री को काफी सराहा गया. हालांकि एक्टर के साथ 17 मिनट के इंटीमेट सीन ने उन्हें चर्चा में ला दिया.

2016 में आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में साक्षी तंवर ने दया कौर का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई.

इसके अलावा 'मोहल्ला अस्सी' और 'सम्राट पृथ्वीराज' जैसी फिल्मों में भी साक्षी तंवर ने एक्टिंग से फैंस का दिल जीता.

टीवी और बॉलीवुड के बाद ओटीटी पर भी साक्षी तंवर की चर्चा रही. उन्होंने 'कर ले तू भी मोहब्बत' और 'माई' में के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल की.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो साक्षी अनमैरिड हैं और 2018 में उन्होंने एक बेटी, दित्या, को गोद लिया है.

सिंगल मदर साक्षी कई मौकों पर बेटी के साथ नजर आई हैं, जिसे फैंस का खूब प्यार मिला है.