क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फ्री में नहीं दिखेंगी साक्षी तंवर, पार्वती बन एक एपिसोड के लिए वसूले इतने लाख

टीवी आइकॉन साक्षी तंवर फिर से अपने लीजेंडरी रोल पार्वती का किरदार निभाने जा रही हैं , लेकिन इस बार एकता कपूर के दूसरे क्लासिक शो क्योंकि सास भी कभी बहु थी में. यह अनपेक्षित क्रॉसओवर दर्शकों में एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है, खासकर यह जानने को लेकर कि पार्वती ने तुलसी की दुनिया में एंट्री क्यों की है. जहां कहानी अभी पूरी तरह से गुप्त रखी गई है, वहीं सूत्रों ने एक खास जानकारी शेयर की है कि साक्षी तन्वर अपनी इस खास एंट्री के लिए बेहद बड़ी फीस ले रही हैं.

प्रोडक्शन के एक करीबी सूत्र के अनुसार, साक्षी तन्वर अपनी कैमियो के लिए क्यों कि साास भी कभी बहू थी में हर एपिसोड ₹12 से ₹14 लाख चार्ज कर रही हैं. सूत्र ने बताया, “एकता चाहती थीं कि कोई ऐसा हो जो तुरंत नॉस्टैल्जिक असर पैदा करे, और साक्षी इसके लिए बिल्कुल सही फिर बैठती हैं. प्रोड्यूसर्स उनकी फीस देने को तैयार थे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए टीवी के एक पूरे युग को वापस लाएगी.”

साक्षी की एंट्री स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी के साथ ऑन-स्क्रीन एक दुर्लभ सहयोग को दिखाता है, जिसे 2000 के दशक की शुरुआत के भारतीय टीवी के फैंस ने कभी उम्मीद नहीं की थी. जबकि पार्वती के क्योंकि यूनिवर्स में आने का असली कारण अभी गुप्त रखा गया है, शुरुआती चर्चा से लगता है कि यह शो के प्लॉट रीबूट में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है. 18 से 20 अक्टूबर तक हर रोज़ रात 10:30 बजे देखें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिर्फ स्टार प्लस पर!