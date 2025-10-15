क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कहानी घर घर की ट्विस्ट, तुलसी-मिहिर को मिलेगा पार्वती ओम का साथ, फैंस हुए खुश

स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर टीवी शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अपनी नई सीजन के साथ दर्शकों को पूरी तरह पसंद आ रहा है. इसकी दिलचस्प कहानी और नए मोड़ दर्शकों को जोड़े रखते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में मेकर्स सीरियल में नया ट्विस्ट लेकर आए हैं, जो सबको हैरान कर रहा है क्योंकि शो में कहानी घर घर की के पार्वती और ओम की एंट्री होती हुई दिख रही है. इस क्रॉसओवर ने जहां फैंस को क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड को लेकर एक्साइटेड कर दिया है तो वहीं सीरियल को चाहने वालों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पार्वती और ओम तुलसी और मीहिर की रिश्तों की परेशानियों को सुलझाने में मदद करेंगे?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी के बीच, शो में एक नया मोड़ आया है. सीरियल के नए प्रोमो में कहानी घर घर की की पार्वती और ओम की ने खास एंट्री होती नजर आ रही है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्वती और ओम तुलसी और मीहिर के रिश्ते सुधारने में मदद करेंगे. टीज़र पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि तुलसी ने पार्वती का गर्मजोशी से स्वागत करती है. यह रोमांचक क्रॉसओवर शो की अगली कहानी के लिए उत्सुकता और बढ़ा देता है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट ट्रैक की बात करें तो शो में तुलसी और मिहिर के रिश्ते में बढ़ती परेशानी देखने को मिल रही है. नोइना उनके बीच गलतफहमियां पैदा कर रही है, जिससे अक्सर बहस होती है और दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है. उनकी बेटी पारी की वजह से भी कई झगड़े हो रहे हैं, जो उनके रिश्ते को और कमजोर कर रहे हैं. ऐसे में देखना पार्वती और ओम की वापसी तुलसी और मिहिर के रिश्ते को फिर से मजबूत कर पाएगी और उनके रिश्ते में फिर से शांति ला पाएगी?