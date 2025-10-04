विज्ञापन

पवन सिंह से रिश्ता सुधारने के लिए ज्योति सिंह ने किया पहल, जाएंगी उनके घर, लिखा- 'प्रिय पतिदेव...'

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता बीते काफी साल से विवादों में चल रहा है, लेकिन अब ज्योति ने अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की पहल की है.

नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता बीते काफी साल से विवादों में चल रहा है, लेकिन अब ज्योति ने अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की पहल की है. रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उनका और ज्योति सिंह का तलाक का केस आरा फैमिली कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर रिश्ते को सुधारने की पहल कर रही हैं. पवन सिंह से मिलने से पहले उन्होंने एक इमोशनल स्टोरी शेयर की है. ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की है. उन्होंने लिखा है, "कितनी रातें बहला-फुसला के सुलाया है खुद को...कि कल ही वो सुबह है…जब सब कुछ ठीक हो जाएगा." पोस्ट से साफ है कि ज्योति अपने पति पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते के ठीक होने की उम्मीद जता रही हैं.

बता दें कि ज्योति शनिवार को अपने परिवार के साथ पवन सिंह के घर जाने वाली हैं. उन्होंने शुक्रवार देर रात पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था, "प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूं... मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे. अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी या फिर आप जहां भी बुलाएंगे मैं वहां आ जाऊंगी..." ज्योति ने पोस्ट के कैप्शन में एक्टर पर फोन न उठाने और रिश्ते में पहल नहीं करने का आरोप भी लगाया है.

ज्योति ने कैप्शन में लिखा, "मैं कई दिनों से मैसेज और कॉल लगातार कर रही हूं, न वह कोई रिप्लाई दे रहे हैं न उनके परिवार का कोई सदस्य, तो मजबूरन मुझे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश देना पड़ता है." पवन और ज्योति सिंह के फैंस भी चाहते हैं कि कपल एक हो जाए. एक यूजर ने लिखा, "भैया आपसे जरूर मिलेंगे...माता रानी की कपा आप दोनों पर बनी रहे." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इतनी सुविधा होते हुए भी आप दोनों की बात नहीं हो पाती, बड़ी दुख की बात है… माता रानी आपके सारे कष्ट दूर करें और आप दोनों फिर से एक साथ रहने लगें."

