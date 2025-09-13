विज्ञापन

सिंगिंग रियलिटी शो में नेपाल के लड़के के गाने के फैन हुए जजेस, गाना सुन आप भी कहेंगे वाह क्या बात है...

इंडिया की तरह विदेशों में भी अमेरिकन आइडल होता है. जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें नेपाल में जन्मा लड़का अपने गाने से हर किसी को चौंका देता है.

Read Time: 2 mins
Share
सिंगिंग रियलिटी शो में नेपाल के लड़के के गाने के फैन हुए जजेस, गाना सुन आप भी कहेंगे वाह क्या बात है...
नेपाली लड़के का सिंगिंग वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

इंडिया में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल बहुत ज्यादा वायरल होता है. इंडियन आइडल से लेकर अब तक कई सिंगिंग रियलिटी शो आ चुके हैं जिसमें लोगों का टैलेंट देखने को मिलता है. इंडिया में जिस तरह से इंडियन आइडल बहुत पसंद किया जाता है वहीं अमेरिकन आइडल भी खूब पसंद किया जाता है. अमेरिकन आइडल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़के का गाना सुनकर हर कोई चौंक जाता है. ये लड़का कहीं और का नहीं बल्कि नेपाल का जन्मा हुआ है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

नेपाल के लड़के की धूम

अमेरिकन आइडल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गिटार लेकर आता है. वो बताता है कि उसका नाम दीबेश है और उसका जन्म नेपाल में हुआ है. नेपाल में जन्में दीबेश लंबे समय से बाहर रह रहे हैं और उन्होंने अपना नाम ऑर्थर गन रख लिया है. अपने बारे में बताने के बाद वो गाना गाता है.

गाने के दीवाने हुए जजेस

दीबेश जैसे ही गिटार के साथ गाना शुरू करते हैं तो हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. लोग उनका गाना एंजॉय करते हैं. जब वो गाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो ऑडिशन दे रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये कौन-सा गाना गा रहा है. दूसरे ने लिखा- इससे जॉनी डीप वाइब्स आ रही हैं. एक ने लिखा- उनका जन्म नेपाल में हुआ था और उन्होंने उन्हें नमस्ते कहा था. मुझे उन पर गर्व है.

बता दें अमेरिकन आइडल भी लोग बहुत पसंद करते हैं. इस शो के भी कई सीजन आ चुके हैं. इस शो से निकले सिंगर को बहुत काम मिलता है और वो अपने करियर में बहुत आगे जाते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
American Idol, Video Viral
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com