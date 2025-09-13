सिंगिंग रियलिटी शो में नेपाल के लड़के के गाने के फैन हुए जजेस, गाना सुन आप भी कहेंगे वाह क्या बात है...

इंडिया में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल बहुत ज्यादा वायरल होता है. इंडियन आइडल से लेकर अब तक कई सिंगिंग रियलिटी शो आ चुके हैं जिसमें लोगों का टैलेंट देखने को मिलता है. इंडिया में जिस तरह से इंडियन आइडल बहुत पसंद किया जाता है वहीं अमेरिकन आइडल भी खूब पसंद किया जाता है. अमेरिकन आइडल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़के का गाना सुनकर हर कोई चौंक जाता है. ये लड़का कहीं और का नहीं बल्कि नेपाल का जन्मा हुआ है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

नेपाल के लड़के की धूम

अमेरिकन आइडल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का गिटार लेकर आता है. वो बताता है कि उसका नाम दीबेश है और उसका जन्म नेपाल में हुआ है. नेपाल में जन्में दीबेश लंबे समय से बाहर रह रहे हैं और उन्होंने अपना नाम ऑर्थर गन रख लिया है. अपने बारे में बताने के बाद वो गाना गाता है.

गाने के दीवाने हुए जजेस

दीबेश जैसे ही गिटार के साथ गाना शुरू करते हैं तो हर कोई उनका दीवाना हो जाता है. लोग उनका गाना एंजॉय करते हैं. जब वो गाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो ऑडिशन दे रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये कौन-सा गाना गा रहा है. दूसरे ने लिखा- इससे जॉनी डीप वाइब्स आ रही हैं. एक ने लिखा- उनका जन्म नेपाल में हुआ था और उन्होंने उन्हें नमस्ते कहा था. मुझे उन पर गर्व है.



बता दें अमेरिकन आइडल भी लोग बहुत पसंद करते हैं. इस शो के भी कई सीजन आ चुके हैं. इस शो से निकले सिंगर को बहुत काम मिलता है और वो अपने करियर में बहुत आगे जाते हैं.