करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, ऐश्वर्या के साथ कर चुकी हैं काम, टीवी पर हैं बड़ा नाम

टीवी का पूर्व स्टार कपल करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट के जब से एक टीवी शो में साथ में आने की चर्चा शुरू हुई, तब से दोनों खूब सुर्खियों में हैं. टीवी का पॉपुलर शो दिल मिल गए में दोनों की लव-केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था. दोनों की जोड़ी को बहुत प्यार मिला था और फिर इन्होंने शादी रचा ली थी, लेकिन इनकी शादी महज दो साल ही चली. एक तरफ करण सिंह ग्रोवर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु संग शादी कर अपना घर बसा लिया, वहीं दूसरी ओर जेनिफर ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया था. आखिर पूर्व कपल के बीच क्या हुआ था, जिससे उनकी शादी टूट गई, चलिए जानते हैं.



कब शुरू हुई दोनों की लव-स्टोरी ?

साल 2009 में शो आया था दिल मिल गए, जिसमें करण को डॉक्टर अरमान और जेनिफर को डॉक्टर रिद्धिमा के रोल में देखा गया था. शो हिट हुआ और साल 2012 में दोनों ने शादी रचा ली थी.

इस पूर्व जोड़ी के फैंस ने कहा था कि शादी के बाद जब भी वो पब्लिकली दिखते थे, तो अलग-थलग नजर आते थे. फिर साल 2014 में दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया.

जेनिफर ने तलाक के बाद खुलासा किया था कि दोनों ही शादी के लिए तैयार नहीं थे और एक्ट्रेस ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण समय' बताया था.

एक्ट्रेस ने आगे खुलासा किया था कि उन्होंने कम उम्र में शादी की और किसी की नहीं सुनी और लोग उन्हें पागल बता रहे थे. कपल के अलग होने का सबसे बड़ा कारण यही माना गया.



करण-जेनिफर के बीच बिपाशा की एंट्री

जब करण और जेनिफर के अलग होने की चर्चा हो रही थी तो उस समय लोगों ने इसका कारण एक्टर की बिपाशा बसु से बढ़ती नजदीकी को बताया था.

फिल्म अलोन के दौरान करण-बिपाशा मिले थे और फिर दोस्त बन गए. इसके बाद डिनर पर जाने लगे. उस वक्त बिपाशा का अफेयर एक्टर हरमन बावेजा से भी था.

एक दफा करण-बिपाशा को मूवी थिएटर के बाहर देखा गया, जहां से उनके अफेयर की खबरों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया था.

इसके बाद साल 2016 में करण-बिपाशा ने पूरे रीति-रिवाज से शादी रचा ली और साल 2022 में कपल को बेटी के रूप में पहली संतान हुई.

करण सिंह ग्रोवर अपनी बेटी और अपनी पत्नी बिपासा के साथ खुश हैं तो वहीं जेनिफर का करण से एक बेटा है. वह करण के बाद अब तक सिंगल हैं.