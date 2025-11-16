विज्ञापन

जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा संग टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनाया जाएगा ICC महिला वर्ल्ड कप जीतने का जश्न 

प्राइम वीडियो जो भारत का सबसे पसंद किया जाने वाला एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न एक खास एपिसोड के साथ मना रहा है.

Read Time: 4 mins
Share
जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा संग टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में मनाया जाएगा ICC महिला वर्ल्ड कप जीतने का जश्न 
टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा नज़र आएंगी
नई दिल्ली:

प्राइम वीडियो जो भारत का सबसे पसंद किया जाने वाला एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का जश्न एक खास एपिसोड के साथ मना रहा है. टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के इस स्पेशल एपिसोड में जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा नज़र आएंगी. पहली बार चैंपियन टीम की ये खिलाड़ी एक साथ किसी शो में आती दिखेंगी. अपनी जीत के इस सफर की शुरुआत वे एक जोशीली बातचीत से करती हैं, जहां वे अपनी भावनाओं, मेहनत, हिम्मत और उस गर्व के पल को याद करती हैं, जब उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और वो कीमती ट्रॉफी अपने नाम की.

काजोल और ट्विंकल खन्ना द्वारा होस्ट किया गया और बनिजय एशिया द्वारा बनाया गया टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल प्राइम वीडियो की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल सीरीज़ बन गई है. अब यह शो अपनी इस कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए एक खास एपिसोड लेकर आ रहा है, जिसमें इन खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियों और भारतीय टीम की शानदार वर्ल्ड कप यात्रा की झलक देखने को मिलेगी. प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक ने कहा, “टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत एक ऐतिहासिक पल है और देश के लिए बड़ी गर्व की बात है. यह जीत देश में महिला क्रिकेट को और आगे ले जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी.”

उन्होंने आगे कहा, “प्राइम वीडियो में हमें ऐसी असली कहानियां दिखाने पर गर्व है जो दिल छूती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा को टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में एक खुलकर और दिल से हुई बातचीत के लिए होस्ट करना हमारे लिए सम्मान है. यह एपिसोड उनकी हिम्मत, जज़्बे और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया.”

बनीजाय एशिया और एंडेमोल शाइन इंडिया की ग्रुप चीफ़ डेवलपमेंट ऑफिसर, मृणालिनी जैन ने कहा, “आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत सिर्फ़ एक खेल जीत नहीं है बल्कि ये भारत के लिए एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पल है, जो हमेशा याद रखा जाएगा. जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा इस जीत के सबसे बड़े केंद्र में रही हैं और हम उन्हें अपने पसंदीदा शो  टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.”

होस्ट काजोल ने कहा, “जब भारत ने 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो वो जीत सिर्फ़ खेल तक सीमित नहीं थी बल्कि वो वाक़ई इतिहास बनने वाला पल था. टू मच पर हमें इस कमाल के चैप्टर के पीछे की बातें जानने का मौका मिलेगा, वह भी सुपर-टैलेंटेड जेमिमा और शेफाली के साथ.उनके ज़रिए हम वो घबराहट, वो हंसी और वो जज़्बा महसूस करेंगे, जिसने पूरे देश के सपने को सच कर दिया. अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच हर उस महिला के लिए खेलने के बाद, जिसे कभी ये कहा गया कि ‘अपनी हद में रहो', ये दोनों लड़कियां अब किसी बात में पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, न अपनी बातों में, और न ही अपने शॉट्स में. और हमें उनके इसी बेधड़क जोश को शो पर सेलिब्रेट में बहुत खुशी होगी.”

को-होस्ट ट्विंकल खन्ना ने कहा, “जेमिमा और शेफाली की वर्ल्ड कप में की गई उपलब्धि सच में बहुत प्रेरणादायक है और हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है. हम बेहद उत्साहित हैं कि वो हमारे शो में आ रही हैं, ताकि हम उनकी कहानियां सुन सकें, खासकर वो कहानियां जो हिम्मत की असली परिभाषा बदल देती हैं. उन्होंने हर तरह की बंदिशों और पुराने नियमों को तोड़ते हुए ऐसा रास्ता बनाया है, जिस पर अब कई और महिलाएं चल सकेंगी.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jemimah Rodrigues, Shefali Verma, ICC Women World Cup, Too Much With Kajol And Twinkle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com