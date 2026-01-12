जय भानुशाली ने एक्स वाइफ माही विज और नदीम पर दिया रिएक्शन, बोले- लोग विलेन बनाना चाहते हैं

एक्टर जय भानुशाली ने एक्स वाइफ माही विज और नदीम नाड्स की डेटिंग की चल रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया है और इन्हें खारिज किया है. उन्होंने कहा कि लोग अलग होने के फैसले में विलेन की तलाश कर रहे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि कोई है ही नहीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अपने दोस्त नदीम के बर्थडे पर माही विज ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस ने उनका शुक्रिया अदा किया था. इसके बाद उनका नाम जोड़ा गया, जिसके चलते वह काफी ट्रोल भी हुईं. वहीं एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने एक्ट्रेस का सपोर्ट किया था.

माही विज के सपोर्ट में आए जय भानुशाली

माही विज के सपोर्ट में लिखे पोस्ट को जय भानुशाली ने शेयर करते हुए लिखा, थैंक्यू अंकिता और मैं आपने जो भी कहा उसमें हामी भरते हैं. अन्य स्टोरी में जय भानुशाली ने एक्स वाइफ माही विज के ट्रोलिंग का जवाब देने वाले वीडियो को शेयर कर इसे घिनौना बताया. वहीं उन्होंने लिखा, हमारे स्टेटमेंट में बताया था कि हमारी कहानी में कोई विलेन नहीं है. लेकिन फिर भी लोग विलेन बनाना चाहते हैं. बस करो. इसके अलावा जय भानुशाली ने नदीम के साथ फोटो भी शेयर की है.

ये भी पढ़ें- जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज ने अपने 'फॉरेएवर' के लिए लिखा बर्थडे पोस्ट, बेटी तारा ने भी कहा 'अब्बा'

जय भानुशाली और माही जय ने तोड़ी 16 साल की शादी

इस महीने के शुरुआत में जय भानुशाली और माही विज ने 16 साल की शादी खत्म करने और अलग होने का फैसला किया था. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों की को पेरेंटिंग करेंगे. इसके बाद कपल काफी ट्रोल भी हुआ. लेकिन दोनों ने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया.

तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं जय भानुशाली और माही विज

जय भानुशाली और माही विज की पहली मुलाकात क्लब में हुई थी. वहीं जय ने एक बार खुलासा किया था कि उन्हें 3 महीने लगे यह एहसास करने में कि वह माही से शादी करना चाहते हैं. कपल ने 2010 में शादी की थी. यह एक इंटिमेट वेडिंग थी. इसके बाद कपल ने दो बच्चें राजवीर और खुशी को गोद लिया. जबकि 2019 में वह बेटी तारा के पेरेंट्स बने, जिसका जन्म आईवीएफ से हुआ.