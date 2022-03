ऑफ शोल्डर ड्रेस में टीवी की क्वीन जन्नत जुबैर की लेटेस्ट तस्वीरें वायरल, देखकर आप भी हो जाएंगे फिदा 

Jannnat Zubair ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जन्नत ने एक के बाद एक कुल 3 तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, "Leave that ✨ everywhere you go!". सी ग्रीन और गोल्डन शेड के ड्रेस में बड़े-बड़े इअरिंग के साथ जन्नत किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं लग रही हैं. जन्नत के इस लुक को देखने के बाद तो कई लोग उनसे जल्द से जल्द बॉलीवुड में आने की भी फरमाइश करने लगे हैं. इस पोस्ट को कुछ ही समय में 1 लाख से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'माशाल्लाह', तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'ये आपकी अब तक की सबसे बेस्ट फोटो है'. गौरतलब है कि जन्नत जब केवल 8 साल की थीं, तभी उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर दिया था. जन्नत को अब तक हार जीत, फुलवा, तू आशिकी, मट्टी की बन्नू, काशी- अब ना रहे तेरा कागज कोरा और भारत के वीर पुत्र: महाराणा प्रताप जैसे टीवी सीरियल में प्रमुख भूमिकाएं निभाते हुए देखा जा चुका है. खासकर तू आशिकी में उनके पंक्ति शर्मा के किरदार ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

ये भी देखें: बच्‍चन पांडे के प्रमोशन में व्‍यस्‍त कृति, अक्षय और अरशद