International Emmy Awards 2021: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'सीरियस मैन' और सुष्मिता सेन स्टारर 'आर्या' को मिला नॉमिनेशन

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि उन्हें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज में भारत से उनकी सीरीज 'आर्या' को नॉमिनेट है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'OMGGGGGG!!!! ????❤️???????????????????????????????????????? AARYA is nominated for Best Drama Series at the #InternationalEmmyAwards2021'. वहीं फैन्स भी उन्हें इसकी खूब बधाई दे रहे हैं. (पोस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)

इसी के साथ इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2021 (International Emmy Awards 2021) में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी नेटफ्लिक्स फिल्म 'सीरियस मैन' के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. वहीं एक्टर और वीर दास की कॉमेडी सीरीज वीर दास: फॉर इंडिया को कॉमेडी के लिए नॉमिनेट किया है.