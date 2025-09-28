तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता... वीकेंड का वार पर हर्ष गुजराल-अभिषेक मल्हान का तान्या मित्तल पर वार!

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' हमेशा से ही दर्शकों के बीच चर्चा में रहता है. चाहे वह घर के अंदर होने वाले झगड़े हों, दोस्तियां हों या फिर खास वीकएंड एपिसोड्स, शो का हर पहलू फैंस को पसंद आता है. 'बिग बॉस 19' शो में हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. इस बार का 'वीकएंड का वार' भी खास रहा, क्योंकि शो में पहुंचे दो खास मेहमानों ने घरवालों की बोलती बंद कर दी. एक तरफ थे मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, जिन्हें लोग 'फुकरा इंसान' के नाम से भी जानते हैं. दूसरी तरफ थे स्टैंडअप कॉमेडियन हर्ष गुजराल, जिनकी मजेदार बातों ने हर किसी को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया.

जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रोमो साझा किया, जिसकी शुरुआत होती है, शो के होस्ट सलमान खान द्वारा दोनों मेहमानों का स्वागत करने से. सलमान के साथ मजाक-मस्ती के बाद हर्ष और अभिषेक ने शो के कंटेस्टेंट्स की तरफ रुख किया और फिर शुरू हुआ असली मजा.

इसके बाद बसीर अली की बारी आई. हर्ष ने कहा, "मेरे पिताजी परसों चिल्ला के बोले, 'सब आ जाओ... बसीर ने कपड़े पहन लिए हैं.'" यह सुनते ही घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स समेत सभी दर्शक हसंने लगे. लेकिन, असली रोस्ट तब देखने को मिला, जब हर्ष गुजराल ने तान्या मित्तल की बातों को लेकर मजाक बनाया. उन्होंने तान्या की एक्टिंग करते हुए कहा, ''मेरी मां मिस इंडिया रह चुकी हैं, मेरी तीन बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं.'' यह सुनकर अभिषेक मल्हान जब अभिषेक को टोकते हैं, तो हर्ष कहते हैं, ''भाई, मैं कितना भी फेंक लूं, तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता.'' फिर वह तान्या से कहते हैं, ''जब से आप घर में गई हैं, देश की जीडीपी गिर गई है.''