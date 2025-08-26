गोविंदा की भांजी की 10 तस्वीरें, 5वीं में मामा संग दिखी बॉन्डिंग, फैंस कहेंगे- ससुराल गेंदा फूल की सुहाना तो..

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा के घराने से जुड़े कई स्टार्स ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह की तरह ही उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने भी एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है. रागिनी ने टीवी से लेकर फिल्मों तक बेहतरीन काम किया है. उन्हें असली पहचान मिली थी स्टार प्लस के हिट शो ‘ससुराल गेंदा फूल' से. इसमें उन्होंने ‘सुहाना' का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था. लंबे वक्त तक टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं रागिनी ने कई शो और रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बनीं.

‘ससुराल गेंदा फूल' से पहले रागिनी ने भास्कर भारती, राधा की बेटियां जैसे सीरियल्स में काम किया. इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शोज़ को भी होस्ट किया.

फिल्मों की बात करें तो वो भाजी इन प्रॉब्लम, गुड़गांव और पोशम पा जैसी फिल्मों में नज़र आईं.

खासकर पोशम पा में उनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया था. इस फिल्म में उनके साथ माही गिल और सैयानी गुप्ता भी थीं.

जब रागिनी का ‘पोशम पा' वाला लुक सामने आया तो कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए. जी5 पर रिलीज हुई इस फिल्म ने रागिनी की एक्टिंग को एक नया आयाम दिया.

लंबे वक्त बाद रागिनी को उनकी बहन आरती सिंह की शादी में देखा गया था. इस दौरान उनका बढ़ा हुआ वजन फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया.

हाल ही में एक इंटरव्यू में रागिनी ने कहा कि वो घर बसाने और परिवार बनाने का प्लान कर रही हैं. लेकिन अभी तक उन्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिला है.

इस समय वो खुद पर और फिटनेस पर फोकस कर रही हैं. कहा जा सकता है की रागिनी खन्ना एक बार फिर करियर के अगले पड़ाव की तरह कदम रख रही हैं.

रागिनी चाहती हैं कि उन्हें उनकी मेहनत से पहचाना जाए, न कि सिर्फ "गोविंदा की भांजी" के नाम से.

यही वजह है कि उनका अब गोविंदा की फैमिली से ज्यादा मिलना-जुलना भी नहीं होता.