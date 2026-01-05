लाल सूट, माथे पर बिंदिया और सिर पर पल्लू लिए दिखे गोविंदा, फैन्स ने कर डाली 28 साल पुरानी डिमांड

गोविंदा इन दिनों विवादों और अपनी पत्नी के बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी विवाद की वजह से नहीं बल्कि अपने पुराने अवतार की वजह से. गोविंदा को इस अवतार में देखकर फैन्स तो सोशल मीडिया पर उनसे अगली फिल्म की डिमांड ही करने लगे हैं. दरअसल, गोविंदा एक चप्पल ब्रांड के विज्ञापन में अतरंगी अवतार में नजर आ रहे हैं. इस एडवर्टाइजमेंट ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा, क्योंकि गोविंदा इसमें अपने 28 साल पुराने कैरेक्टर को निभा रहे हैं. वो करैक्टर जिसने सभी को खूब एंटरटेन किया, आइए जानते हैं गोविंदा अपने इस वायरल वीडियो में किस अवतार में हैं और फैन्स की डिमांड क्या है?
गोविंदा बने 'आंटी नंबर 1'
इंस्टाग्राम पर गोविंदा का एडवर्टाइजमेंट वीडियो खूब वायर हो रहा है. ये वीडियो एक फुटवियर कंपनीा का है जिसमें गोविंदा लाल रंग का सूट पहने नजर आ रहे हैं और अपने आंटी नंबर वन के किरदार को एक बार फिर निभा रहे हैं. इस वीडियो में गोविंदा अलग-अलग किरदारों में नजर आते हैं और ये बताते हैं कि ये चप्पल हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए एक सही ऑप्शन है.
साथ में गोविंदा एक मैसेज दे रहे हैं कि फैशन की कोई सीमा नहीं है. ब्रांड ये दिखाना चाहता है कि फैशन सिर्फ पुरुष और महिला तक सीमित नहीं बल्कि हर इंसान अपनी पसंद और आराम के हिसाब से फैशन को चुन सकता है. सोशल मीडिया पर गोविंदा के एडवर्टाइजमेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.
फैंस को याद आई 28 साल पुरानी आंटी नंबर वन
गोविंदा की फेमस फिल्म आंटी नंबर वन 1998 में रिलीज हुई थी, जिसमें गोविंदा एक महिला के किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके रोल को खूब पसंद किया गया था, उनकी कॉमिक टाइमिंग देसी अंदाज फैंस को हमेशा पसंद आता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा पहले की तुलना में अब फिल्मों में कम नजर आते है, लेकिन टीवी शो, रियलिटी प्रोग्राम और स्टेज शोज के जरिए वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं.
