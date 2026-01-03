‘पुलिस ने की जांच, मामा ने नहीं बोला कोई झूठ’, गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना ने बताया कैसे लगी थी गोविंदा को गोली

साल 2024 में गोविंदा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया था और एक बार के लिए लोग डर भी गए थे. गोविंदा ने गलती से खुद को गोली मार ली. जिसके बाद गोविंदा को अस्पताल ले जाता गया और उनका इलाज हुआ, हालांकि वह जल्द ठीक हो गए थे. अब, उनकी भतीजी, एक्ट्रेस रागिनी खन्ना ने इस घटना के बारे में बात की है और बताया कि उस दिन क्या हुआ था. रागिनी, गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना की बेटी हैं.

रागिनी ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में बताया, “मेरी मां ने मुझे बताया कि उन्हें एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि चीची मामा को गोली लग गई है. हम उस समय चौंक गए थे, फिर मेरी मां ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है.”

‘मां तुरंत पहुंची अस्पताल'

रागिनी ने बताया कि उन्होंने खुद को शांत करने के लिए गोविंदा से अस्पताल में थोड़ा बाद में मिलने का फैसला किया. उन्होंने कहा, “मेरी मां तुरंत अस्पताल गईं और मैं हैरान थी. मेरा बहुत इमोशनल रिएक्शन था. इसलिए, मैंने अपने रिएक्शन से और तनाव पैदा न हो, इसके लिए थोड़ा बाद में जाने का फैसला किया. मैं 3 घंटे बाद गई. मेरी मां और भाई तुरंत चले गए थे.”

पुलिस ने की पूरी जांच

जब फैंस के इस थ्योरी पर यकीन न करने के बारे में पूछा गया कि गोविंदा ने खुद को गोली मारी थी, तो रागिनी ने जवाब दिया, “अस्पताल में ही 200 पुलिस वाले थे और उनके घर के बाहर 50 पुलिस वाले यह जानने के लिए थे कि क्या हुआ था. अगर यह सच नहीं होता तो आप इस तरह की स्थिति से कैसे बच सकते हैं? मुझे हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है. उन्होंने अपनी पूरी जांच की है और उन्हें संतोषजनक नतीजे मिले हैं. क्योंकि अगर कोई और शामिल होता, तो वह इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसा करने के बाद बच नहीं सकता था. वह एक महीने में ठीक हो गए, वह एक महीने में अपने पैरों पर खड़े हो गए.”

इस घटना के बाद, गोविंदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, “मैं शो के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था... कोलकाता के लिए. यह सुबह का समय था, लगभग 4.45-5 बजे. वह गिरी और चल पड़ी (बंदूक गिर गई और मिसफायर हो गई). मुझे एक झटका लगा और जब मैंने देखा... तो खून का फव्वारा था.”



