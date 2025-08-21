Gia Manek: असली गोपी बहू ने कर ली शादी, 'भूत शुद्धि विवाह' से ली साथ निभाने की कसमें, देखें वेडिंग फोटो

साथ निभाना साथिया से घर घर में मशहूर हुई असली गोपी बहू यानी कि जिया मानेक ने शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने आखिरकार सोशल मीडिया पर शादी की कुछ तस्वीरों के साथ ये अनाउंस किया कि वो वरुण जैन के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. जिया मानेक ने 21 अगस्त, 2025 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुलासा किया कि वह अपने पार्टनर वरुण जैन के साथ सात जन्म का रिश्ता निभाने की कमिटमेंट ले चुकी हैं. एक्ट्रेस ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखा है. इससे यह खुलासा उनके फैन्स के लिए काफी शॉकिंग भी था. क्योंकि आमतौर पर सेलेब्स भले ही लाख छिपाएं लेकिन शादी खबरें सोशल मीडिया पर आने ही लगती हैं.

जिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दो तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उन्हें सुनहरे बॉर्डर वाली गोल्डर कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है. उन्होंने अपने बालों को बहुत ही सलीके से बांधा हुआ था. जिन पर एक खूबसूरत गजरा लगा था. उन्होंने अपने लुक को ट्रेडिशनल जूलरी जैसे रानी-हार, कमरबंद, झुमका, मांग टीका और एक छोटी सी बिंदी से पूरा किया.

मेहंदी लगे हाथों में उन्होंने लाल और सुनहरे रंग की चूड़ियां पहनी थीं, जो उनके सिंपल लेकिन खूबसूरत ब्राइडल लुक को पूरा कर रही थीं. वहीं वरुण जैन ने पीले रंग का कुर्ता पायजामा पहना था. उन्होंने जिया को बड़े ही प्यार से थामा हुआ था. बड़ी और ग्रैंड शादियों की दुनिया में जिया का सिंपल शादी का जोड़ा वाकई एक फ्रेश फीलिंग थी.

जिया मानेक और वरुण जैन ने भूत शुद्धि विवाह किया

उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक जिया मानेक और वरुण जैन ने भूत शुद्धि विवाह किया. बता दें कि यह एक योगिक विवाह पद्धति है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सहित पांच तत्वों के शोधन पर केंद्रित है. इसका मकसद जोड़े के बीच एक गहरा तात्विक बंधन बनाना है, जो विचारों, भावनाओं और शारीरिक सीमाओं से परे हो. यह विवाह देवी लिंग भैरवी के मार्गदर्शन में होता है और किसी भी सांसारिक दिखावे से परे होता है.