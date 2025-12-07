21 साल से टीवी की दुनिया में हैं गौरव खन्ना, एक सीरियल ने बदली किस्मत, अब उठाएंगे बिग बॉस 19 की ट्रॉफी?

बिग बॉस 19 आज खत्म हो जाएगा. शो का फिनाले 7 दिसंबर यानी आज हो रहा है. इस बार का सीजन काफी अच्छा रहा है. एक तो ये सीजन एक्सटेंड नहीं हुआ है और दूसरा लोगों ने इसे खूब प्यार भी दिया है. शो का अपना पहला फाइनलिस्ट 2 हफ्ते पहले ही मिल गया था. ये कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना थे. टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने टास्क जीतकर टिकट टू फिनाले जीता था. उनके गेम की पूरे सीजन में खूब तारीफ हुई है. लेकिन अब पहले फाइनलिस्ट बनने से लेकर गौरव खन्ना के बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में टॉप 2 बनने के सफर ने फैंस की धड़कने बढ़ा दी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरव को इंडस्ट्री में 21 साल हो गए हैं. मगर जो पहचान उन्हें अनुपमा सीरियल ने दिलाई थी वो कहीं से भी नहीं मिली. आइए आपको गौरव की जर्नी के बारे में बताते हैं.

21 साल से हैं इंडस्ट्री में

गौरव खन्ना को इंडस्ट्री में 21 साल हो चुके हैं. वो इंडस्ट्री पर 21 साल से राज कर रहे हैं. उनका नाम जब भी आता है तो अनुज का किरदार सबको याद आ जाता है. मगर उससे पहले कई सालों से गौरव इंडस्ट्री में हैं. उन्होंने साल 2006 में भाभी सीरियल से कदम रखा था. उसके बाद उन्होंने कुमकुम - एक प्यारा सा बंधन, मेरी डोली तेरे अंगना, अर्धांगिनी - एक खूबसूरत जीवन साथी, यह प्यार न होगा कम, दिल से दिया वचन, CID जैसे कई शोज में काम किया है. हर सीरियल में गौरव को बहुत पसंद किया गया है मगर अगर एक शो ने उन्हें सबसे बड़ा स्टार बना दिया.

अनुपमा ने बनाया स्टार

गौरव को एक शो ने स्टार बना दिया है. वो साल 2020 में अनुपमा शो में अनुज बनकर आए थे और उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल पर चली गई है. अनुज के किरदार में उन्हें बहुत प्यार मिला है. अब गौरव बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं. उनका गेम खेलने का अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है. सलमान खान भी उनके गेम की तारीफ कर चुके हैं.