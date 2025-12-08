गौरव खन्ना की जीत पर फरहाना भट्ट से ज्यादा दुखी हुआ ये कंटेस्टेंट, बोले- मुझे मजा नहीं आया...

बिग बॉस 19 का सीजन खत्म हो चुका है. विनर का नाम अनाउंस हो चुका है. गौरव खन्ना शो के विनर बनकर बाहर आए. उनके फैन्स ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि शो में बैकफुट पर रहने के ताने सुनने के बाद जीके विनर बन गए और अपने छोटे पर्दे की ताकत दिखा दी. जीके विनर तो बन गए लेकिन उनकी जीत से घर के सदस्य रहे कुछ लोगों को मजा नहीं आया. फरहाना भट्ट को बुरा लगना तो लाजमी है. वह टॉप-2 में थीं और सलमान खान उनका हाथ पकड़े स्टेज पर थे लेकिन फरहाना के अलावा और भी एक हैं जिन्हें बुरा लगा और वह खुलकर बता भी रहे हैं.

किसे बुरी लगी गौरव खन्ना की जीत ?

फिनाले एपिसोड खत्म होने के बाद पैपराजी जीशान कादरी से बात करते नजर आए. पैपजारी ने जीशान से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? इस पर जीशान ने कहा, ना मुझे अच्छा लग रहा ना बुरा लग रहा है. हां फरहाना जीतती तो मुझे अच्छा लगता. मुझे मजा नहीं आया. इस पर पैपराजी ने पूछा कि अमाल के लिए बुरा लग रहा है? इस पर जीशान ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर फरहाना जीतती तो मुझे अच्छा लगता.

फरहाना बनीं टॉप-2 फाइनलिस्ट

फरहाना वो कंटेस्टेंट थीं जो पहले ही दिन घर से बेघर हो गई थीं. वह सीक्रेट रूम में घर में वापस आईं. अपनी जगह बनाई और धीरे-धीरे अपनी जगह ऐसी मजबूत की कि सीधे फाइनल में पहुंचीं. गौरव खन्ना ही वो स्टार थे जो फरहाना को वापस लाए और जब फिनाले की रेस में विनर अनाउंस होने की बात आई तो भी फरहाना जीके के साथ मंच पर थीं.