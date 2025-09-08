फ्लोरा सैनी की 10 फोटो? कभी लिव-इन पार्टनर ने की थी मारपीट, अब बिग बॉस में हुई एंट्री

बिग बॉस तेलुगु 9 का प्रीमियर हो चुका है और फैन्स इस शो को लेकर खासे एक्साइटेड हैं. इस बार फिर से सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी शो के होस्ट के रूप में वापसी की. उनकी स्टेज प्रेजेंस और अट्रैक्शन हर शो के हर सीजन को खास बनाते हैं. इस बार बिग बॉस तेलुगु-9 कई नए सरप्राइजेस के साथ आया जिसमें सबसे खास है आम लोगों को सेलिब्रिटीज के साथ कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल करना, जो विजेता की ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे.

इस बार बिग बॉस तेलुगु 9 का थीम है ‘रणरंगम - युद्धभूमि', जो कड़े कॉम्पिटीशन और ड्रामे का वादा करता है. नागार्जुन ने खुलासा किया है कि इस बार दो घर होंगे, जिससे दर्शकों के लिए मनोरंजन दोगुना होगा. आम लोगों के प्रतियोगियों का चयन बिग बॉस तेलुगु 9 अग्निपरीक्षा के जरिए किया गया है, जबकि सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल है. इनमें से एक नाम हैं आशा सैनी.

बिग बॉस तेलुगु 9 प्रीमियर: कौन हैं आशा सैनी?

आशा सैनी, जिन्हें फ्लोरा सैनी या मयूरी के नाम से भी जाना जाता है, एक मशहूर तेलुगु एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तमिल, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘प्रेमा कोसम' से अपने करियर की शुरुआत की थी. वे वेंकटेश, बालकृष्ण, सुदीप, शिवराजकुमार, विजयकांत, प्रभु, कार्तिक, जगपति बाबू जैसे सितारों के साथ काम कर चुकी हैं. विशेष रूप से उन्होंने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री' में लीड किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरी थीं.

आशा सैनी की कंट्रोवर्सी

आशा सैनी, जिन्हें फ्लोरा सैनी के नाम से भी जाना जाता है, उस समय चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने मीटू मूवमेंट के दौरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड और लिव-इन पार्टनर गौरांग दोशी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. न्यूज18 को दिए एक इंटरव्यू में आशा ने बताया, “एक रात, उसने मुझे इतना मारा कि मेरा जबड़ा टूट गया था. उसने अपने पिता की तस्वीर उठाकर धमकी दी कि ‘मैं आज रात तुम्हें मार डालूंगा'. जब वह तस्वीर को वापस रखने के लिए मुड़ा, उस पल में मेरी मां की आवाज मेरे कानों में गूंजी कि ऐसे समय में बस भाग जाओ - न कपड़ों की चिंता करो, न पैसे की, बस अपनी जान बचाओ. मैं भागकर अपने घर पहुंची और फैसला किया कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी.”

आशा सैनी की नेट वर्थ

46 साल की आशा की कुल संपत्ति कथित तौर पर 35-40 करोड़ रुपये है, और उनकी इनकम का मेन सोर्स फिल्में और वेब सीरीज हैं.