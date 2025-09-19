5.9 बिलियन मिनट देखा गया ये बिग बॉस, सलमान खान पर भारी पड़ा ये होस्ट! फैंस भी रह गए हैरान

सलमान खान का होस्टेड शो बिग बॉस 19 इस समय कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है, इस बीच साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी का होस्ट किया शो बिग बॉस तेलुगू ने भी इतिहास रच दिया. इससे ये बात साबित हो गई कि बिग बॉस किसी भी भाषा में हो हर भाषा में दर्शकों का एंटरटेनमेंट करता है. इसे लेकर नागार्जुन ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है. आइए आपको दिखाते हैं बिग बॉस तेलुगू के लिए नागार्जुन अक्किनेनी का ये वायरल पोस्ट...

5.9 बिलियन मिनट देखा गया बिग बॉस तेलुगू

ट्विटर एक्स पर नागार्जुन अक्किनेनी ने बिग बॉस तेलुगू को लेकर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि देश के सारे रिकॉर्ड टूट गए, आपका प्यार फिर से दिखाता है कि बिग बॉस सबसे खास है और ये तो शुरुआत है. असली ड्रामा, मजा और यादगार पल अभी आने बाकी है. बिग बॉस 9 रणरंगम की धमाकेदार शुरुआत, लांचिंग की रात ही इसे 13.7 टीवीआर मिले. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया. बता दें कि बिग बॉस तेलुगू के नए सीजन ने 5.9 बिलियन मिनट देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है, सोशल मीडिया पर नागार्जुन का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं.

5.9 Billion viewing minutes ???? breaking all the records in the country. Your undisputed love proves once again that BiggBoss stands unmatched ❤️

This is only for the opening act...the drama,thrill and unforgettable moments are just getting started!

And on Television… pic.twitter.com/ivWM6NsdTv — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 18, 2025



दूसरी ओर छाया सलमान का बिग बॉस

दूसरी तरफ सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 19 की बात करें, तो ये भी टीवी इंडस्ट्री का एक बेहतरीन शो है. अब तक इसके 19 सीजन आ गए हैं, 19 वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत पिछले महीने ही हो चुकी है. इसमें तान्या मित्तल से लेकर कुनिका और गौरव गुप्ता जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. बता दें कि बिग बॉस हिंदी के अलावा कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी और मलयालम भाषा में भी आता है. इसका कॉन्सेप्ट इंग्लिश शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसके एक सीजन में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी विनर रही थीं.