विज्ञापन

5.9 बिलियन मिनट देखा गया ये बिग बॉस, सलमान खान पर भारी पड़ा ये होस्ट! फैंस भी रह गए हैरान

बिग बॉस चाहे किसी भी भाषा में हो दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट करता है, इस बीच बिग बॉस तेलुगू ने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

Read Time: 2 mins
Share
5.9 बिलियन मिनट देखा गया ये बिग बॉस, सलमान खान पर भारी पड़ा ये होस्ट! फैंस भी रह गए हैरान
BB 19 से भी आगे निकला नागार्जुन का बिग बॉस तेलुगू
नई दिल्ली:

सलमान खान का होस्टेड शो बिग बॉस 19 इस समय कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है, इस बीच साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी का होस्ट किया शो बिग बॉस तेलुगू ने भी इतिहास रच दिया. इससे ये बात साबित हो गई कि बिग बॉस किसी भी भाषा में हो हर भाषा में दर्शकों का एंटरटेनमेंट करता है. इसे लेकर नागार्जुन ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है. आइए आपको दिखाते हैं बिग बॉस तेलुगू के लिए नागार्जुन अक्किनेनी का ये वायरल पोस्ट...

5.9 बिलियन मिनट देखा गया बिग बॉस तेलुगू

ट्विटर एक्स पर नागार्जुन अक्किनेनी ने बिग बॉस तेलुगू को लेकर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि देश के सारे रिकॉर्ड टूट गए, आपका प्यार फिर से दिखाता है कि बिग बॉस सबसे खास है और ये तो शुरुआत है. असली ड्रामा, मजा और यादगार पल अभी आने बाकी है. बिग बॉस 9 रणरंगम की धमाकेदार शुरुआत, लांचिंग की रात ही इसे 13.7 टीवीआर मिले. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया. बता दें कि बिग बॉस तेलुगू के नए सीजन ने 5.9 बिलियन मिनट देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है, सोशल मीडिया पर नागार्जुन का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं.


दूसरी ओर छाया सलमान का बिग बॉस

दूसरी तरफ सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 19 की बात करें, तो ये भी टीवी इंडस्ट्री का एक बेहतरीन शो है. अब तक इसके 19 सीजन आ गए हैं, 19 वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत पिछले महीने ही हो चुकी है. इसमें तान्या मित्तल से लेकर कुनिका और गौरव गुप्ता जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. बता दें कि बिग बॉस हिंदी के अलावा कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी और मलयालम भाषा में भी आता है. इसका कॉन्सेप्ट इंग्लिश शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसके एक सीजन में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी विनर रही थीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 9 Telugu, Nagarjuna Akkineni
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com