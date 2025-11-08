बिग बॉस 19 की सबसे बड़ी 'पनौती' हैं फरहाना भट्ट? फैन्स ने लगाई ये थ्योरी, फैन्स बोले- अब गौरव होगा एलिमिनेट

‘बिग बॉस 19' का आधा सीजन पूरा हो चुका है और इस बीच शो से जुड़ा एक अजीब सा फैन थ्योरी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है. फैंस का दावा है कि शो की सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ही घर की सबसे बड़ी 'पनौती' हैं. 11 हफ्तों से घर में ड्रामा और झगड़े चल रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर (X) पर एक यूजर ने ऐसी थ्योरी पेश की है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. यूजर ‘Fact Slayer' के मुताबिक, "जिसने भी फरहाना भट्ट से झगड़ा किया, वह कुछ ही दिनों में शो से बाहर हो गया".

इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं- बसीर अली, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी, नगमा, नेहल, आवेज और नतालिया, सभी फरहाना से भिड़ने के बाद बाहर हो चुके हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर फरहाना को लेकर मीम्स और मजेदार ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, "इतनी बड़ी पनौती है ये लड़की कि जिससे भी भिड़ी, उसका टिकट कट गया". वहीं, दूसरे ने मजाक में लिखा, "इस हिसाब से तो सलमान खान भी अब तक बाहर हो जाने चाहिए थे. और अब तो गौरव की बारी है शायद".

एक अन्य यूजर ने हंसते हुए लिखा, "फरहाना भट्ट तो खुद से भी झगड़ती है- दिन में फरहाना बनाम रात की फरहाना. इस सीजन कोई विनर नहीं बचेगा". वहीं, कुछ फैंस ने उसे डिफेंड करते हुए कहा कि यह सब महज एक सिक्योरिटी थ्योरी है, असली गेम टैलेंट और स्ट्रैटेजी पर चलता है. दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते फरहाना का झगड़ा अभिषेक बजाज से हुआ था, जिसने उसे चैलेंज दिया था कि वह पहले बाहर जाएगी. लेकिन किस्मत देखिए- बजाज घर से बाहर और फरहाना अब भी सुरक्षित! अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि क्या सच में फरहाना भट्ट ‘बिग बॉस 19' की सबसे बड़ी पनौती हैं!